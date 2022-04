Kami. Buka Butik Baru di Senayan City

SEBAGAI pelopor brand pakaian modest yang sudah hadir 13 tahun lamanya di Indonesia, Kami. ingin memiliki butik yang berbeda konsep dengan gerai yang sudah ada sebelumnya. Untuk itulah mereka membuka butik baru di Mall Senayan City dengan nama Kami. First, pekan lalu. "Gerai butik ini lebih berkonsep minimalis dan premium," kata CEO Kami. Istafiana Candarini.

Menurutnya, pembukaan butik baru yang ke-22 di seluruh Indonesia dan ke-3 di Jakarta itu mau membuktikan keseriusan Kami. untuk berkembang dan mendorong sektor bisnis modest fashion di Indonesia agar pulih kembali.

"Pembukaan butik di kawasan mal Senayan ini juga karena melihat optimisme geliat industri modest fashion di Indonesia akan bangkit kembali," imbuh Irin, sapaan akrab Istafiana.

Selain menawarkan koleksi busana dengan konsep baru, Kami.First juga menawarkan produk baru yang eksklusif, yakni Lebaran Hampers yang terdiri dari Niraly Scarf dan Kami. Fragrance.

Pada acara Grand Opening Kami mengadakan serangkaian acara selama tiga hari (20-23 April), salah satunya sharing session dengan Modestalk, sebuah platform untuk menghubungkan para pelaku fesyen muslim Indonesia, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM). Sharing session antara Modestalk dan para pendiri Kami. itu mengangkat tema 'The journey towards Opening Store At Mall'.

Pada saat acara tersebut, para pendiri, yakni Istafiana Candarini (Irin), Nadya Karina (Karin), dan Afina Candarini (Afiana) memberikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai bagaimana cara membangun usaha bisnis modest fashion di Indonesia dan perjalanannya hingga akhirnya bisa meresmikan gerai butiknya di mal.

“Banyak hal yang perlu disiapkan selain pemilihan lokasi. Mulai dari strategy budgeting, merchandiser, dan juga cara mempromosikannya. Selain itu kolaborasi adalah kunci”, ujar Afina yang juga selaku Finance Director Kami.

Dari sharing session ini, Kami. berharap dapat membantu semua pelaku usaha modest fashion untuk dapat tumbuh dan saling mendukung satu sama dengan lainnya.

Selain sharing session, pembukaan butik juga diramaikan dengan acara Trunk Show yang menampilkan selegram Mega Iskanti bersama dengan 4 orang sahabatnya, yaitu Bahjatina, Rania, Virasoto, dan Inez Nazlia.

Selain itu, Kami. juga menghadirkan styling session dengan artis Revalina S. Temat serta make up session dengan Hepi David by Wardah. (M-4)