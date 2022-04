Olivia Rodrigo Tambah Piala untuk Best Pop Vocal Album lewat “Sour”

Penyanyi Olivia Rodrigo berhasil meraih piala Best Pop Vocal Album dalam ajang penghargaan Grammy 2022 berkat album Sour. Ia berhasil mengalahkan para nominator lain yang tak kalah luar biasa, yakni Justin Bieber (Justice), Doja Cat (Planet Her), Billie Eilish (Happier Than Ever), dan Ariana Grande (Positions)

Sebelumnya, Pelantun ‘Good For You’ ini juga meraih Best Solo Pop Performances lewat lagunya, Driver License, dan kategori Best New Artist. Dalam pidato kemenangannya Olivia persembahkan kemenangannya tersebut untuk kedua orang tuanya.

“Ibuku adalah seorang yang selalu mendukung karir dan mimpiku, walaupun itu hanya bagian dari mimpi seorang anak kecil” katanya.

Momen kemenangan Olivia yang ketiga kalinya di Grammy Award 2022 ini sontak bikin heboh publik. Pasalnya, Olivia bisa bersaing dengan deretan musisi raksasa dan memborong piala tersebut.

Olivia Rodrigo memulai karier dengan lagu andalanya, Driver License. Tak sampai di situ, sejumlah single terbaru Olivia seperti Happy dan Good For You bahkan merajai tangga lagu dan viral di sosial media TikTok.

Perhelatan ajang penghargaan tahunan bergengsi Grammy Awards 2022 digelar secara hybrid di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat pada Minggu, malam waktu setempat dan di Indonesia pada Senin, (4/4). (M-4)