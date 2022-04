Inilah Daftar Pemenang Utama Grammy Awards 2022

Ajang penghargaan bergengsi bagi insan musik, Grammy Awards ke-64, telah digelar di MGM Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat atau Senin (4/4) pagi WIB. Musisi Jazz dan pemimpin band, Jon Batiste mendominasi ajang itu dengan lima penghargaan termasuk Album of the Year.

Sementara aksi retro Silk Sonic , proyek duo yang dibentuk Bruno Mars dan Anderson .Paak , menyabet empat penghargaan termasuk Record dan Song of the Year. Sementara penampilan sensasiional diva pop belia, Olivia Rodrigo dinobatkan sebagai Artis Pendatang Baru Terbaik. (M-4)

Berikut daftar lengkap peraih penghargaan kategori utama seperti disarikan AFP.

Album Terbaik Tahun Ini: Jon Batiste, "We Are"

Record of the Year (pertunjukan lagu secara keseluruhan): Silk Sonic, "Leave The Door Open"

Song of the Year (penulisan lagu terbaik): "Leave The Door Open" - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II dan Bruno Mars, penulis lagu (Silk Sonic)

Artis Pendatang Baru Terbaik: Olivia Rodrigo

Video Musik Terbaik: Jon Batiste, "Freedom"

Album Rap Terbaik: Tyler, The Creator, "Call Me If You Get Lost" -

Penampilan Rap Terbaik: Baby Keem feturing Kendrick Lamar, "Family Ties"

Album Rock Terbaik: Foo Fighters, "Medicine At Midnight"

Album Vokal Pop Terbaik: Olivia Rodrigo, "Sour"

Penampilan Solo Pop Terbaik: Olivia Rodrigo, "SIM"

Album Musik Global Terbaik: Angelique Kidjo, "Mother Nature"

Video Musik Terbaik: Jon Batiste, "Freedom"