'We Are' Milik Jon Bastiste Raih Album Terbaik di Ajang Grammy

WE Are, album milik Jon Batiste memenangkan Album of the Year di Ajang Grammy Awards 2002 yang dihelat di MGM Arena, Amerika Serikat, Minggu atau Senin (4/4) WIB.

Ini merupakan sukses tersendiri bagi musisi jazz dan R&B dengan pengakuan nama global yang lebih sedikit jika dibandingkan bintang pop lainnya.

Untuk kategori ini, ia mengalahkan sejumlah penyanyi ternama seperti Kanye West, Billie Elish, Taylor Swift, Lady Gaga, dan Justin Bieber.

Batiste, seorang pemimpin band dan tokoh televisi yang sebelumnya juga meraih Oscar untuk soundtrack film animasi Pixar "Soul", mengejutkan para pengamat Grammy dengan meraih 11 nominasi tahun ini, terbanyak dari artis mana pun.

"Saya benar-benar percaya pada inti dari ini — tidak ada musisi terbaik, artis terbaik, penari terbaik, aktor terbaik. Kreativitas seni itu subjektif dan mereka menjangkau orang-orang pada titik tertentu dalam hidup mereka,” kata Batiste dalam pidato kemenangannya.

Selain memenangkan album terbaik, Batiste juga membawa piala gramofon lain tahun ini. Ia memenangkan musik video terbaik (Freedom), American roots performance terbaik (Cry), American roots song terbaik (Cry), dan scoring lagu tema untuk media visual terbaik (Soul). Pada kategori terakhir itu, dimenangkan bersama Carlos Rafael Rivera yang mengisi lagu tema The Queen’s Gambit.(AFP/M-4)