Leave The Door Open Jadi Song of the Year Grammy 2022

LAGU viral Leave the Door Open dari duo Silk Sonic yang terdiri dari Bruno Mars dan Anderson .Paak meraih sukses besar di Grammy 2022. Lagu itu memenangui dua dari empat kategori paling bergensi, yakni Song of the Year dan Record of the Year.

Dalam ajang yang digelar secara hybrid di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat pada Minggu, 4 April 2022 malam waktu setempat dan di Indonesia pada Senin, 5 April 2022 pukul 07.00 WIB, itu pada kategori pertama lagu Silk Sonic di antaranya mengalahkan lagu Happier than Ever dari Billie Eilish dan Finneas, dan Drivers License yang dibawakan Olivia Rodrigo.

Pada kategori Record of the Year, Silk Sonic mengalahkan ABBA (I Still Have Faith In You), Jon Batiste (Freedom), Tony Bennett & Lady Gaga (I Get A Kick Out Of You), Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon (Peaches), Brandi Carlile (Right On Time), Doja Cat featuring SZA (Kiss Me More), Billie Eilish (Happier Than Ever), Lil Nas X (Montero Call Me By Your Name), Olivia Rodrigo (Drivers License).

Silk Sonic juga berhasil meraih piala Best R&B Song lewat lagu tersebut. Di kategori ini mereka mengalahkan berhasil mengalahkan para nominator lain yang tak kalah luar biasa, yakni H.E.R (Damage), SZA (Good Days), Giveon (Heartbreak Anniversary), dan Jazmine Sullivan (Pick Up Your Feelings). Leave the Door Open juga dinominasikan untuk Record of the Year untuk Grammy tahun ini.

Lagu Leave the Door Open ditulis oleh Anderson Paak, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II, dan Bruno Mars. Silk Sonic juga menjadi penampil pembuka. Mereka menyanyikan lagu bertajuk 777.

Saat Silk Sonic diumumkan sebagai pemenang, Bruno Mars merayakan dengan cara berjoget dan menari-menari bersama Paak.

Di atas panggung, Bruno Mars menyampaikan ungkapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dalam pembuatan single. "Terima kasih pada semua orang yang membantu kami di album ini, khususnya pengerjaan single ini. Kalian luar biasa. Terima kasih," kata Bruno Mars dalam pidato singkatnya. (M-1)