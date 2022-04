Olivia Rodrigo Sabet Dua Grammy

MUSISI muda Olivia Rodrigo bersinar di ajang Grammy Awards ke-64. Rodrigo yang berusia 19 tahun meraih piala Best Pop Solo Performance dan Best New Artist dalam perhelatan yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat pada Minggu malam (3/4) waktu AS atau Senin pagi (4/4) WIB

Piala pertama diraih Rodrigo lewat lagu Drivers License dan di piala kedua ia mengalahkan sederet bintang lainnya, termasuk Jimmie Allen, Baby Keem dan Finneas. Pada piala Best Pop Solo Performance, ia mengalahkan Justin Bieber, Billie Eilish, hingga Ariana Grande. Totalnya, Rodrigo dinominasikan di tujuh kategori di ajang tersebut.

Di perhelatan tersebut, bintang serial High School Musical: The Musical: The Series itu juga tampil membawakan lagu Drivers License. "Saya merasa sangat beruntung. Ini gila, saya menonton Grammry dengan sangat khusyuk sejak saya kecil," kata perempuan yang melejit di dunia musik sejak merilis album Sour (2021) itu. (M-1)