The Lost City, Romcom Petualangan yang Familier

The Lost City bisa menjadi pilihan bagi Anda yang merindukan film perpaduan genre komedi-romantis (romcom)-aksi petualangan di tengah maraknya film heroik. Pancaran keseruan film sangat menarik dengan kisah petualangan di alam liar yang menampilkan keindahan bentangan hutan. Jalan cerita yang lucu, petualangan mendebarkan, dan penampilan para pemain yang natural, membuat film ini menjadi hiburan menarik yang patut untuk dinikmati.

The Lost City memang barangkali tidak menawarkan sesuatu yang baru. Film model Romancing The Stone, The Mummy, dan banyak lainnya sudah menampilkan genre serupa dengan cukup sukses bertahun-tahun silam. Plot ceritanya pun relatif mudah ditebak.

Meski begitu, duo bersaudara Adam dan Aaron Nee yang menyutradarai The Lost City ciamik meramu formulasi film. Alhasil, rasa familier yang muncul dari film ini terasa sebagai hal menyenangkan, dan pastinya, menghibur. Para pelakon utamanya pun mampu membawakan karakter mereka dengan pas sehingga lelucon dan perilaku konyol yang mereka tampilkan tidak terasa berlebihan.

The Lost City dibintangi oleh Sandra Bullock dan Channing Tatum. Sebagai antagonis, dihadirkan aktor Daniel Radcliffe, dan, jangan lupakan, Brad Pitt sebagai ‘cameo’.

Dibalut dengan petualangan fiksi yang mengangkat nilai lokal Yunani kuno dengan latar belajang keilmuan geologi, The Lost City berkisah tentang Loretta Sage (Sandra Bullock), seorang penulis novel roman yang mulai merasa jenuh dengan kehidupan dan kariernya, terutamas setelah suaminya wafat.

Loretta banyak menulis tentang beragam tempat eksotis dalam sebuah novel roman-petualangan yang populer di kalangan remaja. Dash, tokoh utama dalam novelnya, direpresentasikan oleh Alan (Channing Tatum) dalam kover-kover novel Loretta.

Ketika Loretta sedang melakukan promosi novel terbarunya, yaitu The Lost City of D, seorang miliuner bernama Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) menculiknya. Fairfax meyakini bahwa harta yang diceritakan di The Lost City of D benar-benar ada di dunia nyata.

Dengan bermodal nekat, juga bantuan dari guru meditasinya, Jack Trainer (Brad Pitt) dan editor Sage, Beth (Da’Vine Joy Randolph), Alan kemudian menyusul ke pulau tersebut demi menyelamatkan Loretta.

Masalah mulai datang mana kala Loretta dan Alan tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar. Namun, dinamika dari petualangan mereka berdua yang buta dalam menghadapi alam liar ini lah yang menjadikan The Lost City sangat lucu dan menghibur, termasuk juga benih-benih roman yang timbul.

Film komedi romantis jelas bukan hal baru bagi Sandra Bullock. Miss Congeniality barangkali salah satu film romcom hit Bullock yang genrenya cukup mirip The Lost City. Bullock berakting 'business as usual', alias baik tapi tidak istimewa. Sementara itu, Channing Tatum, tidak terlalu identik dengan film komedi, namun bisa dibilang berhasil memerankan sosok pria berotot yang sekilas terkesan dangkal, namun ternyata punya sensitivitas dan kepedulian besar terhadap Loretta.

Chemistry di antara mereka, plus Brad Pitt, pada separuh awal film, terbangun dengan apik dan memperkuat pemosisian The Lost City sebagai romcom yang tidak picisan. Hanya penokohan Daniel Radcliffe saja yang terkesan janggal kendati ia tidak berakting buruk. (M-2)