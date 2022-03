CODA, Film Terbaik Oscar 2022

CODA dianugerahi piala kemenangan sebagai Best Picture Oscar 2022. Film ini menyingkirkan film lainnnya yaitu Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of The Dog, hingga West Side Story.

Dengan penyerahan piala penghargaan secara langsung di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, pada Minggu (27/3) waktu Los Angeles atau Senin (28/3) waktu Indonesia menjadikan CODA sebagai film streaming pertama yang meraih Best Picture di ajang bergengsi Oscar.

Film itu diproduksi oleh Apple TV+, menjadikannya produser film streaming pertama yang meraih Oscar, sekaligus mengungguli Netflix yang tahun ini 'mengirim' The Power of the Dog.

CODA yang merupakan singkatan dari Child of Deaf Adults atau anak dari orang dewasa tuli ini mengisahkan tentang Ruby Rossie (Emilia Jones) sebagai satu-satunya anggota keluarga yang mendengar. Sementara itu, orangtua dan kakak laki-lakinya tuli sehingga mereka harus menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

Menjadi satu-satunya anggota keluarga yang bisa mendengar, membuat Ruby harus mengurus bisnis perikanan keluarganya yang terancam gagal. Dengan adanya impian menjadi seorang penyanyi, Ruby dilanda dilema antara keluarga dan mengejar impiannya tersebut.

Film ini merupakan garapan ulang dari film Prancis La Famille Bélier yang rilis pada 2014 dan sukses di box office negara tersebut.

Produksi film ini kemudian dimulai pada Mei 2019 yang mengambil lokasi di Gloucester, Massachusetts. Dalam garapannya, sutradara Sian Heder selaku sutradara film ini dibantu oleh dua orang tuli, yaitu Alexandria Wailes dan Anne Tomasetti.

Meski diadakan secara langsung pagelaran Piala Oscar 2022 tetapi aturan prokes diberlakukan secara ketat, para tamu undangan termasuk para media yang hadir secara langsung di acara harus memberikan bukti hasil tes negatif dari dua tes PCR yang dilakukan dan adanya pengawasan saat tes antigen pada 26 atau 27 Maret, seperti dikutip dari Variety.