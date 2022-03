Jane Campion Lanjutkan Kejayaan Perempuan Sutradara di Oscar

Sutradara senior Jane Campion memenangkan Piala Oscar perdananya untuk sutradara terbaik. Penghargaan prestisius itu diraihnya lewat film drama berlatar western, The Power of the Dog.

Campion mencetak sejarah sebagai perempuan sutradara yang filmnya mendominasi nominasi di ajang Academy Awards ke-94 dengan 12 nominasi. Ia juga menjadi perempuan pertama yang mendapat nominasi dua kali untuk sutradara terbaik.

Pengumuman dilakukan di ajang The Academy Awards di Los Angeles, AS, Minggu malam (27/3) waktu setempat.

Dengan kemenangan ini, Campion lunasi 'utang' ke Steven Spielberg yang juga bersaing dengannya di nominasi sutradara terbaik. Sebelumnya, keduanya bersaing pada Oscar 1994. Campion dengan The Piano dan Spielberg dengan Schindler's List. Spielberg menang kala itu.

Campion, asal Selandia Baru, tersebut juga berhasil mengalahkan Kenneth Branagh (“Belfast”), Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”), dan Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”).

Campion menjadi perempuan ketiga yang meraih penghargaan Sutradara Terbaik sejak sejarah Oscar dimulai pada 1929. Tahun lalu, Chloe Zhao memenangkan predikat serupa untuk film Nomad, dan Kathryn Bigelow pada 2010 untuk The Hurt Locker

Dilansir dari Variety, para tamu Oscar 2022 harus memberikan bukti hasil negatif dari dua tes PCR. Semua pihak harus memberikan bukti hasil negatif dari pemeriksaan medis, tes antigen yang diawasi yang diambil pada 26 Maret atau 27 Maret, tidak hanya untuk tamu, Oscar 2022 juga memberlakukan aturan ketat untuk para awak media.

The Power of the Dog merupakan film drama yang dirilis pada 11 November 2021 di Netflix. Film yang berdurasi 2 jam 8 menit ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Thomas Savage.

Film yang berlatar abad ke-20 di Montana ini mengisahkan seorang peternak kaya bernama Phill Burbank yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Phill dikenal sebagai sosok dominan, kejam, dan karismatik.

Film bergenre western/romance ini yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin Mckenzie, Genevieve Lemon, Keith Carradine, dan Frances Conroy. Film The Power of The Dog masuk dalam nominasi Oscar 2022 untuk kategori Best Picture, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, dan Best Cinematography. (Jek/M-2)