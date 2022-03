Tambah Oscar, Dune Pimpin Klasemen Sementara

Sebelumnya Dune telah memenangkan 4 piala dengan kategori Best Sound, Best Original Score, Best Film Editing hingga Best Production Design. Selanjutnya, Dune juga menambah deretan piala dengan kategori yaitu Best Visual Effect dan Best Cinematography.

Totalnya Dune sudah mengumpulkan enam Piala Oscar dalam ajang yang dihelat The Academy Awards di Los Angeles, AS, pada Minggu malam (27/3) waktu setempat.

Diangkat dari novel, Dune merupakan film fiksi ilmiah Amerika yang disutradai oleh Deis Villeneuve yang bercerita tentang seseorang yang sering dihantui mimpi aneh tentang seorang gadis di Arraksis.