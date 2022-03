Drive My Car Bawa Pulang Oscar 2022

Film asal Jepang berjudul Drive My Car berhasil memenangkan penghargaan film dunia Academy Awards 2022 untuk kategori Best International Feature.

Academy Awards dihelat 27 Maret 2022 di Teater Dolby Hollywood, Los Angeles, California, pada pukul 20.00 waktu AS, dan di Indonesia pada Senin, 28 Maret 2022 pukul 05.30 WIB.

Drive My Car berhasil memenangkan kategori tersebut yang ditujukan khusus untuk film-film asing berbahasa non-Inggris.

Drive My Car mengalahkan nominasi-nominasi film asing lainnya yang turut bersaing dalam kategori yang sama. Adapun film-film asing lainnya itu adalah Flee (Denmark), The Hand of God (Italia), Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan), The Worst Person in the World (Norwegia).

Cerita dalam flm ini berjalan dengan dinamis, bahkan seringkali lambat. Dengan jelas memperlihatkan scene demi scene ketika masing-masing karakter berbicara mengenai apa yang telah mereka alami.

Tidak ada flashback maupun adegan yang menggambarkan masa lalu. Sutradara Yamagachi fokus pada penggambaran melalui dialog yang dilakukan oleh karakternya. Bagaimana setiap tokoh menceritakan persepsi mereka atas kejadian-kejadian yang menimpa mereka, dan upaya mereka menyandang dula sembari melanjutkan hidup.

Durasi yang mungkin sangat panjang dalam film Drive My Car, 179 menit, menawarkan visual yang memesona, karakter yang rapuh dan tegar, dan penceritaan yang lambat namun tegas menggali lebih dalam tentang persepsi yang berbeda-beda tentang kehilangan dan bagaimana cara melewatinya. (M-2)