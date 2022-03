Dune Borong 4 Piala Oscar

ACADEMY Awards atau ajang Piala Oscar mengumumkan beberapa pemenang lebih dulu lewat akun twitter resmi @TheAcademy pada Minggu (27/3) malam waktu Los Angele, Amerika Serikat atau Senin (28/3) pagi waktu Indonesia. Dune berhasil mendapatkan 4 piala yaitu Best Sound, Best Original Sound, Best Film Editing, dan Best Production Design.

Tak hanya Dune, The Eyes of Tammy Faye juga menang dalam kategori Best Makeup dan Hairstyling. Sementara itu, kategori Best Documetary Short diraih oleh The Queen of Basketball, lalu The Windshield Wiper raih Best short Animated, hingga The Long Goodbye memenangkan Best Short Live Action.

Delapan kategori tersebut diumumkan terlebih dahulu di luar acara dengan alasan durasi acara. Keputusan ini menuai banyak protes.

Sebelumnya, pada 19 Maret lalu diberitakan lebih dari 350 orang pelaku profesional Hollywood meneken petisi menolak untuk tidak menyiarkan delapan kategori dalam Piala Oscar 2022. (M-1)