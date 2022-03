Boyong Oscar, Ariana DeBose Masuk Klub Elite

Aktris Ariana DeBose memenangkan Piala Oscar untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik lewat film West Side Story.

Di film musikal garapan Steven Spielberg itu, ia berperan sebagai Anita. Peran serupa yang membawa aktris Rita Moreno memenangkan Oscar pada 1961.

Kemenangan ini menjadikan DeBose dan Moreno satu dari hanya tiga 'pasangan' yang sukses membawa pulang Oscar lewat peran serupa.

Adapun film West Side Story versi millenium ini memperoleh tujuh nominasi dalam perhelatan Oscar 2022, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik.

Dalam kemenangan yang diumumkan di perhelatan Academy Awards di Los Angeles, AS, Minggu malam (27/3) waktu setempt, DeBose mengalahkan sejumlah kandidat lain. Mereka adalah Kirsten Dunst, Judi Dench, Aunjanue Ellis, Jessie Buckley.

Film West Side Story merupakan film romantis yang dirilis pada tahun 2021. Film ini terinspirasi dari kisah cinta pasangan fenomenal dunia Romeo dan Juliet dari William Shakespeare.

Ini merupakan kemenanan pertama DeBose dalam ajang Oscar. Sebelum mendapatkan Oscar pertamanya, DeBose terlebih dulu mendapatkan penghargaan “Best Supporting Actress - Motion Picture” Golden Globe 2022 pada Januari lalu. Lalu DeBose juga mendapatkan penghargaan yang sama di BAFTA 2022 dan SAG Awards 2022.

Acara penghargaan Oscar 2022 berlangsung pada 27 Maret 2022 di Teater Dolby Hollywood, Los Angeles, California, pada pukul 20.00 waktu AS, dan di Indonesia pada Senin, 28 Maret 2022 pukul 05.30 WIB.

Dilansir dari Variety, para tamu Oscar 2022 harus memberikan bukti hasil negatif dari dua tes PCR. Semua pihak harus memberikan bukti hasil negatif dari pemeriksaan medis, tes antigen yang diawasi yang diambil pada 26 Maret atau 27 Maret, tidak hanya untuk tamu, Oscar 2022 juga memberlakukan aturan ketat untuk para awak media.

Lahir pada 25 Januari 1991, DeBose memulai kariernya di industri hiburan dengan mengikuti kompetisi menari di So You Think You Can Dance. Lalu, dia melebarkan kariernya di dunia teater dengan membintangi pertunjukan berjudul Hairspray, Bring It On, dan Company sekaligus selama 2011.

Selama 2011-2018, DeBose masih tampil di berbagai teater dan beberapa judul serial. Tujuh tahun setelah debut sebagai aktris, DeBose akhirnya mendapatkan peran di film pertamanya yang berjudul Seaside (2018). Lalu pada 2020, DeBose menjadi salah satu pemain di film musikal Hamilton (2020) walaupun mendapatkan peran kecil di film tersebut.

Masih di 2020, DeBose juga membintangi film musikal produksi Netflix yang berjudul The Prom (2020). Di film ini, DeBose beradu akting dengan berbagai aktor ternama, di antaranya Meryl Streep dan Nicole Kidman. Setahun setelahnya, DeBose tampil di West Side Story, film garapan Steven Spielberg, yang menjadi titik kebangkitan kariernya. (M-2)