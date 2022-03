Rilis Album Baru, Love & Let Go Jadi Favorit Raisa

Penyanyi Raisa akhirnya merilis albumnya yang keempat, It's Personal. Album yang berisi 11 trek itu dikerjakan Raisa bersama lima produser, termasuk produser asal AS dan Korea Selatan. Dalam peluncuran album penuhnya itu, Raisa menuturkan trek Love & Let Go menjadi trek favoritnya.



“Itu lagu yang sudah di otakku sejak lama. Lagu dari kumpulan semua referensi yang kupelajari dan kudengarkan, tertumpahkan di lagu itu. Dan itu yang paling cepet bikinnya,” kata Raisa dalam konferensi pers perilisan album It’s Personal di XXI Lounge Plaza Senayan, Jakarta, Kamis, (17/3).



Produser Marco Steffiano pun menjelaskan proses terciptanya Love & Let Go. Saat itu, setelah dua pekan intensif menulis lagunya, pengerjaan aransemen Love & Let Go terjadi secara tidak sengaja ketika para pemain musik Raisa melakukan pemanasan.



“Kami iseng, mau pemanasan dulu. Pemain keyboard-nya main dari awal sampai habis, lalu Raisa ketemu melodinya, terus dia datang dengan liriknya. Tiba-tiba ketika gue juga lagi bikin aransemen drum, ya udah jadi aja. Bener-bener tanpa dipotong, sudah jadi. Enggak sampai dua jam,” kata Marco dalam kesempatan sama.



“Saking cepetnya, jadi insecure, ini bukan lagu orang kan? Ini lagu kita sendiri kan?” Kenang Raisa tentang proses penciptaan trek Love & Let Go.



Jika Love & Let Go menjadi trek yang paling awal kelar, berbeda dengan Berdamai yang jadi trek andalan di album It’s Personal. Lagu itu tercipta justru ketika semua pemain musik sudah membereskan alat.



“Itu di ujung banget. Kami udah capek, udah beresin alat. Tapi lagi-lagi iseng ah sekalian deh. Tapi kok malah jadi,” kata Marco.



Raisa menambahkan, Berdamai awalnya diberi judul Di Atas Batu. (M-2)