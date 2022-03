Squid Game Tambah Piala lewat Critics Choice Awards 2022

AJANG penghargaan Critics Choice Awards 2022 kembali digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu, (13/3), atau Senin pagi waktu Indonesia. Film The Power of Dog hingga serial Squid Game meraih piala di ajang yang telah digelar selama 27 tahun itu.

Meski masih dalam suasana pandemi, acara tersebut tetap berlangsung meriah dan dihadiri para aktor ternama Hollywood dan global. Presenter Tayye Diggs dan Nicole Byer berperan sebagai host di acara tahun ini.

Acara dibuka dengan dibacakannya beberapa penghargaan di kategori film. Dilansir People.com, penghargaan untuk film panjang terbaik diraih oleh The Power of Dog karya sutradara Jane Campion. Film tersebut berhasil mengalahkan saingannya seperti Dont Look Up, Dune, dan Tick Tick Boom.

Film tersebut diperankan oleh aktor Benedict Cumberbatch dan aktris Kristen Dunts. Lewat film tersebut Jane Campion juga berhasil meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik.

Di ajang tersebut serial asal Korea Selatan, Squid Game, juga kembali berhasil meraih penghargaan dalam kategori Television Awards for Best Foreigner Series. Bersamaan dengan itu, sang aktor terbaik untuk kategori serial drama.

Kategori aktris dan aktor terbaik diraih oleh Jessica Chastain dan Will Smith. Chastain meraih pengrahaan atas perannya dalam film The Eyes of Tammy Faye. Sementara Smith meraih penghargaan berkat perannya di fil King Richard.

Sementara itu, aktris Ariana DeBose berhasil membawa pulang piala aktris pendukung terbaik berkat perannya dalam film West Side Story. Ariana kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris berkabat di Hollywood setelah beberapa kali mendapatkan piala dipenghargaan bergengsi lain seperti BAFTA Awards dan Golden Globe.

Bersanding dengan DeBose, aktor Troy Kotsur berhasil meraih piala sebagai aktor pendukung terbaik. Penghargaan itu ia raih berkat perannya dalam film CODA.

Tahun ini, aktor asal AS Billy Crystal menjadi sosok yang mendapat piala kehormatan Lifetime Achievement Awards. Billy Crystal merupakan aktor berusia 74 tahun yang telah aktif sebagai aktor di Hollywood sejak akhir tahun 80-an.

Beberapa film yang dibintanginya menjadi box office pada masanya, seperti When Harry Met Sally dan Analize This. Ia juga kerap berperan sebagai pengisi suara dalam beberapa film animasi, salah satunya Monster University.

Totalnya terdapat sebanyak 43 kategori penghargaan yang diberikan pada ajang Cristics Choice Awards 2022. Seluruhnya mencakup penghargaan untuk karya film, televisi, talkshow, serta penghergaan untuk para sosok di belakang layar seperti sinematografi hingga penata artistik terbaik. (M-1)