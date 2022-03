Sepuluh Film Indonesia Tayang di Festival di Finlandia

FESTIVAL film pendek yang cukup legendaris di Finlandia, Tampere Film Festival, tahun ini meloloskan cukup banyak film Indonesia. Akan ada 10 film pendek Indonesia yang akan diputar pada festival yang dimulai sejak 1969 dan tahun ini berlangsung pada 9-13 Maret tersebut.

Kesepuluh film tersebut adalah Lika Liku Laki (2021, Khozy Rizal), Laut Memanggilku (2021, Tumpal Tampubolon), Salmiyah (2019, Harryaldi Kurniawan), Maria Ado'e (2020, Gleinda Stefany), Shin Hua (2020, Erick Sutanto), Moksa (2020, Andew Bachtiar), Jamal (2020, Muhammad Heri Fadli), The Luckiest Man on Earth (2021, Muhammad Exsell), Dua Ikan dan Sepiring Nasi (2020, Bani Nasution), dan Diary of Cattle (2019, Afrilita Lidia dan Darmadi David). Film-film pendek tersebut dikemas dalam program Indonesia 1 dan Indonesia 2.

Film Laut Memanggilku yang sebelumnya menang Sonje Award di Busan, berkisah tentang bocah sebatang kara yang menemukan boneka seks di tepi laut. Ia memungutnya lalu merawatnya seperti ibunya.

Sementara itu, Lika-Liku Laki yang tahun ini juga berangkat ke Sundance, mengikuti perjalanan mahasiswa yang berada dalam lingkungan maskulin fan bola. Film ini juga menjadi film fiksi pendek terbaik di Minikino.

“Sangat senang film ini akhirnya bisa premier di Eropa dan akan ikut program International Competition di edisi Tampere Film Festival tahun ini,” kata sutradara Khozy dalam kiriman Instagramnya.

“Keterlibatan Indonesia dalam Tampere Film Festival tahun ini merupakan kehormatan luar biasa, mengingat ini kedua kalinya Indonesia terlibat setelah undangan yang pernah diterima pada tahun 2002,” bunyi pernyataan Minikino, organisasi dan penyelenggara festival film pendek Minikino yang jadi mitra seleksi Tampere Film Festival untuk program khusus film Indonesia, dalam cicitan di akun Twitter resmi mereka, Rabu, (9/3).

Tampere Film Festival 2022 juga mengundang Direktur Festival Minikino Edo Wulia untuk menjadi bagian dari dewan juri Internasional. Festival film pendek Tampere bisa dianggap menjadi salah satu festival film pendek penting di Eropa selain Oberhausen (Jerman) dan Clermont-Ferrand (Prancis). (M-1)