Drive My Car dan Squid Game Ketambahan Piala dari Film Independent Spirit Awards

Biasanya, ajang penghargaan bagi film-film indie dengan bujet minim, Independent Spirit Awards akan dilangsungkan pada Sabtu terakhir sebelum penghargaan Oscar. Namun, tahun ini ajang penghargaan tersebut dilangsungkan pada Senin (7/3) pagi waktu Indonesia.

Film The Lost Daughter yang disutradarai Maggie Gyllenhaal menjadi film terbaik, mengalahkan A Chiara, C’mon C’mon, The Novice, dan Zola. Maggie juga keluar sebagai sutradara terbaik, menyingkirkan nomine lain, Janicza Bravo (Zola), Lauren Hadaway (The Novice), Mike Mills (C’mon C’mon), dan Ninja Thyberg Pleasure).

Gyllenhaal, dalam pidato kemenangannya, mengatakan dia mendapat peluang memberikan dorongan untuk memberikan ruang untuk perspektif dan suara yang berbeda dan mencatat, jarang melihat film seperti miliknya yang diceritakan dari sudut pandang perempuan.

“Dari sejak lahir, saya belajar berbicara bahasa laki-laki yang menjalankan dunia di sekitar saya. Mungkin sudah waktunya bagi orang lain untuk menjadi polyglot. Bisa jadi ada kesenangan nyata dalam mempelajari bahasa yang bukan bahasa asli Anda,” kata Maggie dalam acara penghargaan yang berlangsung di Santa Monica Pier, California, AS, Senin pagi (7/3) waktu Indonesia.

Sementara film-film seperti The Power of the Dog, Belfast, dan Licorice Pizza yang mendapatkan banyak nominasi Oscar tidak masuk nominasi di Independent Spirit karena bujet film mencapai $22,5 juta (Rp324 miliar).

Sementara itu, film garapan sutradara Jepang Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car keluar sebagai film internasional terbaik. Film itu menyingkirkan Compartment No. 6, Parallel Mothers, Pebbles, Petite Maman, dan Prayers for the Stolen. Drive My Car juga tengah bersaing di Oscar di nominasi film terbaik, sutradara terbaik, naskah adaptasi terbaik, dan film internasional terbaik.

Serial drama survival dari Korsel Squid Game, juga ketambahan koleksi piala mereka di Independent Spirit Awards. Aktor Lee Jung-jae menjadi aktor terbaik mengalahkan Olly Alexander (It’s a Sin), Michael Greyeyes (Rutherford Falls), Murray Bartlett (The White Lotus), dan Ashley Thomas (THEM:: Covenant). Squid Game sebelumnya telah mendapat piala di Golden Globes dan SAG Awards.(M-4)