Buttonscarves dan Benang Jarum Kembali Luncurkan Produk Bertema Disney

Jenama Buttonscarves dan Benang Jarum kembali meluncurkan koleksi spesial untuk pecinta Disney. Setelah sebelumnya tahun lalu merilis koleksi bertema The Little Mermaid Series dan Disney’s Frozen Series, kali ini dua jenama tersebut merilis koleksi Disney bertema The Dream Park.

Koleksi The Dream Park secara khusus terinspirasi dari keindahan dan keriangan suasana taman hiburan. Seperti diketahui, selain menghadirkan karakter-karakter kartun Disney juga terkenal berkat taman hiburan mereka yang sangat populer.

Creative Director dari Buttonscarves dan Benang Jarum, Linda Anggrea, mengatakan koleksi tersebut akan hadir dengan nuansa desain dan warna yang menghadirkan keceriaan layaknya sebuah taman hiburan. Selain itu, beberapa desain juga hadir terinspirasi dari salah satu tokoh Disney yang sangat populer, Minie Mouse.

“Karakter Minie yang sangat populer, menyenangkan, dan indepanden juga menjadi salah satu sumber inspirasi kali ini,” ujar Linda, dalam keterangannya, Senin, (21/2).

Dalam koleksi The Dream Park Series, Buttonscarves menambah jenis produk yang dijual. Jika dalam koleksi bersama Disney sebelumnya Buttonscarves hanya menjual scarf, kini Buttonscarves akan menjual aksesoris lain berupa tas dan brooch.

Untuk The Dream Park Series, akan hadir scarf dalam 12 warna. Seluruhnya ialah cinnamon, jade, milk tea, clover, sweet pink, marshmallow, black, macchiato, viola, bow Scarle,t dan sun. Bahan yang digunakan ialah voal dan satin yang memang menjadi andalan setiap koleksi Buttonscarves.

Selain dari pilihan warna yang sangat khas Disney, ciri khas Disney dalam koleksi scarf-scarf tersebut dapat dilihat dari desain motifnya. Salah satunya ialah motif pita yang sangat identik dengan tokoh Minie.

Motif pita tersebut juga diaplikasikan dalam item lain. Salah satunya kemeja ready to wear yang dikeluarkan oleh Benang Jarum. Tersedia juga pilihan tas tangan dan sling bag untuk pelengkap tampilan ala Disney.

Terkait harga, untuk produk scarf, harganya sekitar Rp425 hingga Rp495 ribu. Koleksi tas dijual dari harga Rp1,375 juta sampai Rp1,675 juta. Sementara itu ada dua jenis brooch dalam koleksi ini, yaitu Disney x Buttoscarves Round Brooch dan Woven Brooch. Keduanya dibanderol seharga Rp495 ribu.(M-4)