Belasan Desainer Ambil Bagian di Jakarta Fashion Trend 2022

AJANG tahunan Jakarta Fashion Trend kembali diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta Chapter pada Rabu (9/2). Tahun ini ajang tersebut dihadirkan dengan mengusung konsep yang lebih artistik.

Dengan mengangkat tema FashionArt, kolaborasi IFC Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dituangkan dalam pertunjukan yang memadukan peragaan busana, tari kontemporer, dan rupa gambar multimedia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperlihatkan pertumbuhan budaya urban melalui peran seni rupa, tari, dan fashion ke ranah publik.

Ketua IFC Jakarta Chapter, Hannie Hananto, mengatakan IFC Jakarta yang memiliki misi untuk memajukan fashion di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sinergi dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sebagai institusi pendidikan seni dianggap sangat penting untuk mengembangkan seni urban dan industri budaya di Indonesia.

“Kolaborasi antara fesyen dengan seni ini menurut saya sangat penting dan harus terus dilakukan untuk memajukan kedua bidang tersebut. Itu mengapa kami menggandeng IKJ dalam Jakarta Fashion Trend tahun ini” ujar Hannie.

Jakarta Fashion Trend 2022 menghadirkan kegiatan parade fesyen karya 14 desainer fesyen yang tergabung dalam IFC Jakarta. Selain itu, ada juga beberapa desainer anggota IFC chapter lain dan mahasiswa Program Studi Desain Produk Mode dan Busana Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) IKJ.

Peragaan busana didukung dengan teknologi multimedia yang dibuat oleh mahasiswa Prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) FSRD IKJ. Sebagai pembuka dan penutup setiap parade fesyen ditampilkan tari kontemporer oleh mahasiswa Prodi Seni Tari dari Fakultas Seni Pertunjukan IKJ.

Hannie juga mengatakan, koleksi busana yang diperagakan dalam Jakarta Fashion Trend 2022 memperlihatkan fragmen perkembangan dan keragaman gaya busana Indonesia. Mulai dari busana etnik kontemporer, elegan berkelas, kasual-sporty, busana santun, dan busana muslim syari. Seluruhnya dihadirkan dengan mengangkat konten lokal dan mengacu pada tren global, termasuk prinsip kelestarian alam dan fesyen yang etis yang tengah menjadi perhatian dunia.

Fashion Parade terbagi menjadi lima sesi yang dimulai dengan koleksi-koleksi dari Vermints presents Hannie Hananto x IKJ, Emmy Thee x IKJ, Deden Siswanto, BI Jember presents Wignyo, BI Jember presents Rolla Batik by Andriana Okta, Ichwan Thoha x Aqil, BBPLK Semarang presents LNC, Monika Jufry x IKJ, Samsuga by Agus Sunandar, dan Lenny Agustin x IKJ.

Fashion Parade sesi kedua menampilkan karya-karya dari Saptalia x IKJ, Najua Yanti x IKJ, Althafunissa by Karina, Zahwazee, Nha Mirranda, SKD Syari by Sri Kumala Dewi, Bungas, Greenism, Umizaen by Dewi Lisin, dan Ummu Balqis Signature.

Fashion Parade sesi ketiga menghadirkan koleksi dari Adelina, BI Banten presents Banten Fashion Community, My De Label by YS, Tiasafara, Maisyara, Mauza, Khazzanah x Sahla Syari, Masya, Mustbe Hijab, dan Khanzamaryam.

Fashion Parade sesi keempat menampilkan rancangan dari Rineereo x IKJ, BI Sibolga presents Boldsession by Erika Ardianto, Roemah Kebaya Vielga, IFC Comunity presents Nyongstyle x Tru Fatmah x Elemewe, BI DKI Jakarta presents Wignyo, Fahmi Sasirangan Banjarmasin, Vannisa Kusumah - Widya Khiari Sabila for IFI, Santoon by Pricilla Margie x IKJ, Andy Sugix x Hefi Rosid, dan Olanye by Eko Tjandra.

Fashion Parade ditutup dengan rangkaian koleksi dari Raegitazoro x IKJ, Chaera Lee x IKJ, Racespot by Lisa Fitria x IKJ, Tieka Huza x IKJ, Fey Kayo x IKJ, Kursein Karzai, Sposato by Alfatir Muhammad, Qonita Gholib, Sofie, dan Ali Charisma x IKJ.

Jakarta Fashion Trend telah digelar IFC sejak 2018. Ajang ini berupaya memberikan acuan tren fesyen kepada pelaku fesyen dalam negeri. (M-1)