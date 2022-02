Presenter Andy Cohen Masuk Jajaran Hollywood Walk of Fame

Presenter asal Amerika Serikat (AS) Andy Cohen secara resmi menjadi bagian dari daftar nama besar yang terpampang dalam Hollywood Walk of Fame. Peletakkan nama Cohen di Hollywood Walk of Fame dilakukan pada Jumat, (4/2).

Dilansir dari eonline.com, akhir pekan kemarin, Cohen menyatakan sangat bangga bisa menjadi bagian dari daftar nama sosok-sosok hebat yang ada di Hollywood Walk of Fame. Ia tidak menampik, dukungan dari para penonton acaranya, khususnya kalangan perempuan, memiliki kontribusi besar dalam melambungkan namanya.

“Tanpa kalian ladies, aku tidak akan bisa ada di boulevard of dreams hari ini,” ujarnya ketika berpidato dalam acara peletakkan namanya tersebut.

Dalam unggahan Instagram-nya, lelaki bernama lengkap Andrew Joseph Cohen tersebut mengatakan tak menyangka atas pencapaiannya tersebut. Ia juga sangat mengapresiasi duungan dari sahabat-sahabatnya selama ini.

“Aku mendapat bintang, aku merasa melayang dan tidak menyangka,” ujarnya.

Dalam acara peletakkan nama Cohen di Hollywood, terlihat beberapa sosok terkenal yang hadir dan ikut memberikan selamat. Salah satunya ialah penyanyi ternama John Mayer.

Tak hanya hadir, Mayer juga tampil memberikan pidatonya untuk Cohen di hadapan para tamu. Ia mengatakan Cohen merupakan sosok entertainer sejati dan sepantasnya menjadi bagian dari Hollywood Walk of Fame.

“Untuk bisa menjadi entertainer yang bertahan dari tahun ke tahun dan tetap berhasil memertahankan popularitasnya dengan sukses merupakan hal yang sulit dilakukan. Itu membutuhkan komitmen besar dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang entertainer sejati,” ujar Mayer.

Cohen sudah malang-melintang di dunia hiburan Hollywood setidaknya dalam dua dekade terakhir. Lelaki berusia 53 tahun tersebut memulai kariernya di industri hiburan dari balik layar. Ia lebih dulu mengawali karier sebagai produser untuk beberapa program di stasiun televisi CBS.

Di tahun 2000, ia mulai menjajal tampil di depan layar sebagai pembawa acara atau presenter beberapa tayangan. Salah satunya menjadi co-host dalam acara berjudul ‘Live! With Kelly’. Pada tahun 2009 ia memiliki program acaranya sendiri yang bernama ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’.

Berkat acara tersebut nama Cohen semakin terkenal dan diakui sebagai presenter ternama di Hollywood. Watch What Happens Live with Andy Cohen telah tayang sebanyak lebih dari 2 ribu episode selama 13 tahun terakhir dan masih tayang hingga saat ini. (M-4)