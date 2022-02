Film Nominee Oscar 2022 Ditayangkan KlikFilm di Februari

KlikFilm selalu menyajikan film-film terbaik dari berbagai genre. Mengisi bulan Februari 2022 ini, ada lebih dari 30 film yang dihadirkan di sini. Dari film-film yang dihadirkan, salah satunya adalah film berjudul Casablamca Beats, yang mendapatkan nominasi Piala Oscar ke 94, yang digelar tahun 2022 ini.

Selain itu ada film Aline, yang mendapatkan 11 nominasi pada Cesar Awards 2022, Catch The Fair One yang ditayangkan perdana di Festival Film Tribeca 2021, Hand Rolled Cigarette yang masuk jajaran film Box Office Hongkong, dan Extremely Wicked Shockingly Evil And Vile yang tayang perdana di Festival Film Sundance 2019.

Selain itu, ada juga film animasi berjudul Terra Willy Unexplored Planet, Even Mice Belong The Heaven dan Si Juki Anak Kosan. Sedangkan untuk film Indonesia yang ekslusif tayang di KlikFilm, bulan ini menghadirkan Father & Son yang dibintangi Bio One, Casandra Lee dan Dwi Sasono, dan film Clandestine yang diperankan oleh Abun Sungkar, Dannia Salsabilla dan Shareefa Daanish.

Direktur KlikFilm, Frederica mengungkapkan, meski dalam keadaan serba terbatas, diperlukan kerja keras, untuk dapat menghadirkan film-film terbaik." Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus mengisi KlikFilm dengan katalog-katalog film terbaik. Ini juga sebagai bentuk dedikasi kami untuk memuaskan hasrat para penggemar film di Indonesia," jelasnya.

Berikut ini adalah sinopsis beberapa film yang akan tayang di KlikFilm, mulai bulan Februari 2022.

Casablanca Beats

Ini adalah sebuah film drama Maroko tahun 2021 yang disutradarai oleh Nabil Ayouch. Pada Juni 2021, film tersebut terpilih untuk bersaing memperebutkan Palme d'Or di Festival Film Cannes 2021. Film ini juga terpilih sebagai perwakilan Maroko untuk Film Fitur Internasional Terbaik di Academy Awards tahun 2022.

Film ini menceritakan tentang mantan rapper bernama Anas yang bekerja di pusat budaya di lingkungan kelas pekerja di Casablanca. Didorong oleh guru baru mereka, murid-muridnya mencoba membebaskan diri dari beban tradisi pembatasan tertentu untuk menghidupkan hasrat mereka dan mengekspresikan diri mereka melalui musik hip-hop.

Aline

Aline adalah sebuah film drama Prancis-Kanada, disutradarai oleh Valérie Lemercier dan dirilis pada tahun 2021. Film ini adalah sebuah penggambaran fiksi dari kehidupan Céline Dion, film ini dibintangi Lemercier sebagai "Aline Dieu", seorang penyanyi Kanada yang naik ke superstardom internasional.

Pada César Awards 2022, Aline mencetak 11 nominasi termasuk: "Film Terbaik", "Skenario Asli Terbaik", "Aktris Terbaik", "Sutradara Terbaik". Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 2021, dan ditayangkan perdana di Kanada pada November 2021.

February

February (2020) merupakan film yang mengisahkan kehidupan seorang pria pada usia 8, 18, dan 82 tahun. Film dengan judul asli Février ini mengisahkan tentang kehidupan Petar.

Kisah berawal ketika Petar (Lachezar Dimitrov) berusia delapan tahun.Dalam usianya yang masih sangat muda, Petar sudah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Alhasil, saat usianya menginjak 18 tahun, Petar (Kolyo Dobrev) dapat mulai melihat posisinya di dunia ini.

Ketika akhirnya Petar (Ivan Nalbantov) berusia ke-82, ia tetap menjalani hidupnya yang dari luar terlihat biasa saja. Namun, sebetulnya ia memiliki tekad hidup yang kuat dalam dirinya. Apa hal yang membuatnya mampu berjuang hingga usia senjanya?

Catch The Fair One

Catch the Fair One adalah sebuah film thriller Amerika tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Josef Kubota Wladyka. Film ini dibintangi oleh Kali Reis, Daniel Henshall, Tiffany Chu, Michael Drayer, Kimberly Guerrero, Lisa Emery dan Kevin Dunn. Darren Aronofsky bertindak sebagai produser eksekutif.

Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Tribeca pada 12 Juni 2021.

Film yang mengisahkan seorang wanita mantan petinju asli Amerika memulai perjuangan hidupnya ketika dia pergi mencari saudara perempuannya yang hilang. Ia dengan sengaja terjerat dalam operasi perdagangan manusia untuk menelusuri kembali langkah adik perempuannya dan menaiki rantai komando untuk menemukan pria yang bertanggung jawab.

Climate Of The Hunter

Climate of the Hunter adalah film horor Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Mickey Reece, yang ikut menulis film ini bersama John Selvidge. Film ini dibintangi Mary Buss dan Ginger Gilmartin sebagai Elizabeth dan Alma, yang mencoba untuk berhubungan kembali dengan teman mereka Wesley (Ben Hall), yang sudah dua puluh tahun terpisah. Wesley pergi ke Paris bersama kekasihnya. Alma maupun Elizabeth tidak pernah melihatnya sejak itu. Sekarang kekasih Wesley telah meninggal, dia kembali dan saudara perempuan bersaing untuk kasih sayang, meskipun dia mungkin vampir.

Film ini ditayangkan perdana di Fantastic Fest di Austin, Texas pada September 2019.

Hand Rolled Cigarette

Hand Rolled Cigarette adalah film drama kriminal neo-noir Hong Kong 2020 yang ditulis dan disutradarai oleh Chan Kin-long dalam debut penyutradaraannya, dan dibintangi oleh Gordon Lam sebagai pensiunan tentara era kolonial yang mengambil alih wilayah Selatan yang bermasalah. Film ini membuka Festival Film Asia Hong Kong ke-17 pada 3 November 2020, dan juga menutup Festival Film Kuda Emas ke-57 pada 19 dan 20 November 2020, di mana film ini dinominasikan untuk tujuh penghargaan termasuk Film Fitur Terbaik. Film mengadakan pemutaran pratinjau khusus di Hong Kong pada 30 April 2021, sebelum dirilis secara luas pada 17 Juni 2021 di wilayah tersebut.

Di Hong Kong, film Hand Rolled Cigarette masuk dalam jajaran film Box Office dwngan raihan total kotor HK$7.349.074.

Extremely Wicked Shockingly Evil And Vile

Film yang melakukan premier di Festival Film Sundance pada 26 Januari 2019 ini adalah film thriller kejahatan biographi Amerika Serikat tahun 2019 tentang kehidupan pembunuh berantai Ted Bundy. Disutradarai oleh Joe Berlinger dengan skenario dari Michael Werwie, film ini berdasarkan pada memoar mantan pacar Bundy, Elizabeth Kendall, The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy. Film ini dibintangi Zac Efron sebagai Bundy, Lily Colins sebagai Kendall, Kaya Scodelario sebagai istri Bundy, Carole Ann Boone dan John Malkovich sebagai Edward Cowart, ketua hakim pada sidang Bundy. Judul film ini adalah referensi dari pernyataan Cowart tentang pembunuhan Bundy saat di hukum mati. (OL-12)