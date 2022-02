33 Podcaster Luncurkan Podcast Rewind

Dalam rangka merangkum tahun 2021 lewat karya audio bersama para podcaster Indonesia, Portcast ID (Portal Podcast Indonesia) kembali merilis Podcast Rewind. Portcast ID adalah media dan hub ekosistem siniar di Indonesia yang memberikan informasi seputar siniar.

Pada Podcast Rewind 2021, mereka mengangkat tema seputar apresiasi-penguat. Itu ditujukan untuk semua yang sudah bertahan dari segala kesulitan selama hampir dua tahun pandemi dan penjaga nyala harapan untuk hari esok yang lebih baik.

Podcast Rewind 2021 menjadi salah satu kolaborasi podcast terbesar di Indonesia dengan 33 pengisi suara dari berbagai genre podcast di Indonesia. Ke-33 siniar itu adalah BERIZIK, Podcast Malam Kliwon, Suara Puan, Bandungtanpakamu, BKR Brothers, Podcast Kesel Aje, Baca Bareng Indry, Podcast Retropus, Ngedrakor!, StoicastID, Do You See What I See?, ID GeekinOut, Stories from Jakarta, Tempatbercakap, Siniar Anak Pulau, VetPodcast with Jo!, Menjadi Dewasa, Udah Gapapa, Mitologi Santuy, Dongeng Anak Masa Kini, Podcast Subjective, Podkesbli, Opini Tengah Malam, Ready, Get Set, Go!!!, Podcast Senen Kemis, BoBa (Bola Banget), K.a.t.a, Podcast Pake Hati Perginya, Box Out Indonesia, Podcast Main Mata, Kejar Paket Pintar, Kepo Buku, dan Sieg Network Mythology.

Kanal siniar tersebut dipilih untuk mewakili berbagai jenis dan tema siniar serta platform dan jejaring yang ada di Indonesia. Vhie Saleindra dari Bandungtanpakamu berperan sebagai sutradara dan penyunting, serta Stefany Chandra dari Suara Puan berperan sebagai penulis untuk Podcast Rewind 2021.

“Senang diajak menjadi bagian Podcast Rewind 2021 mewakili Box2Box, semoga kolaborasi masif seperti ini semakin sering dilaksanakan sehingga ekosistem podcast di Indonesia akan terus berkembang, baik dari podcaster maupun juga pendengar,” kata Ranaditya Alief, CEO Box2Box Podcast Network yang turut andil dalam kolaborasi tersebut, melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (31/1).

Podcast Rewind 2021 dapat didengarkan atau ditonton per 31 Januari 2022 pukul 19.00 WIB di Instagram (@portcast.id), kanal Youtube Portcast, dan Spotify/Google Podcast/Apple Podcast Siniar Portcast. (OL-12)