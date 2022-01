Remake Film The Invisible Guest, Falcon Pictures Libatkan Reza Rahadian

Di awal tahun 2022 ini, rumah produksi Falcon Pictures, memberikan sebuah kabar mengembarikan tentang remake film The Invisible Guest. Film remake dari film berjudul sama ini, dikabarkan telah selesai melakukan proses syuting. Untuk itu, secara resmi first look berupa foto film ini, dirilis oleh Falcon Pictures.

Untuk meremake film ini, Falcon Pictures mempercayakan sutradara Danial Rifki untuk menggarapnya. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia lintas generasi, seperti Reza Rahadian, Mawar de Jongh, Arifin Putra, Putri Ayudya, dan Willem Bevers.

The Invisible Guest, film asal Spanyol ini sukses mendapatkan keuntungan sebesar 30,9 jutaUS Dollar, dan mendapatkan ulasan yang positif dari kritikus film. Selain itu, film bergenre thriller ini sudah di remake di beberapa negara. Seperti di Italia dengan judul Il Testimoni Invisible dan di India dengan judul Badla yang diperankan oleh aktor legendaries Amitabh Bachan dan Taapse Pannu yang dirilis pada pertengahan tahun 2019 lalu.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengungkapkan rasa syukur karena film The Invisible Guest telah merampungkan proses syuting." Puji Tuhan, meski dalam keadaan yang sedang tidak baik akibat pandemi, proses produksi film ini berjalan lancar, dan hari ini kami merilis secara resmi first looknya," ungkapnya.

Danial Rifki yang mendapat kepercayaan menggarap film ini juga mengaku sangat senang." Film ini sangat populer, dan telah banyak di remake. Yang saya lakukan dalam membuat remake ini adalah, melihat kembali, bagaimana apabila peristiwa tersebut terjadi di Indonesia. Dimana kira-kira dia akan terjadi, bagaimana profil setiap karakternya. Saya ingin menampilkan ulang nuansa misteri dan suspense pada film ini dengan menghadirkan Indonesia-alternatif," terangnya.

Sementara itu, Reza Rahadian mengaku senang bisa menjadi bagian film The Invisiblr Guest." Happy, excited, nggak sabar menunggu filmnya. Senang juga bisa kerja sama dengan Danial Rifki, ini adalah kali pertama saya kerjasama dengannya. Dan kembali berkolaborasi dengan Falcon Pictures, saya sungguh excited," ujarnya.

Sedangkan lawan main Reza, Mawar de Jongh mengaku langsung menerima saat pertama kali mendapat tawaran untuk berperan di film ini." Waktu pertama kali ditawari, saya tidak pikir-pikir lagi, langsung saya terima. Dan bisa beradu akting dengan aktor sekelas Reza Rahadian, sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya," tutup Mawar. (OL-12)