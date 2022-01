Pelukis Lutfi Yanuar Gelar Pameran Menoreh Metafora

Seniman muda Lutfi Yanuar menggelar pameran tunggalnya bertajuk Menoreh Metafora yang berlangsung di Orbital Dago, Bandung. Pameran tersebut dibuka pada (21/1) dan akan berlangsung hingga (21/2).

Dalam pameran tunggalnya, Lutfi mengangkat tema mengenai persoalan tema artefak budaya. Dipresentasikan dalam lukisan-lukisan yang bersumber dari arca, relief candi, ornamen masjid, komik, buku, tapestri, wayang kulit, teks dan karya seni.

Lutfi mengomposisikan ragam artefak dalam pola-pola interpretasi dan demonstrasi yang beragam yang menjadi metafora bagi keragaman identitas. Melalui pameran ini, Lutfi hendak mengungkap makna identitas secara eksistensial dengan membahas aspek interpretasi, demonstrasi dan praksis dari teknik dan komposisi.

Kurator pameran Menoreh Metafora Doni Ahmad mengatakan Lutfi menjadi seniman yang juga memiliki peran sebagai pengamat. Dengan menyerap produk-produk budaya yang ada di sekelilingnya.

“Pameran ini berupaya membahas kemungkinan-kemungkinan bagaimana tanda atau simbol bisa bekerja ketika dikomposisikan dengan tanda lainnya melalui aneka cara. Makna dan tafsir dari tanda-tanda yang muncul dalam lukisan Lutfi hanyalah latar belakang, sesuatu yang sekunder bila dibandingkan dengan pembahasan mengenai bagaimana tanda tersebut bisa bekerja,” kata Doni dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (24/1).

Lutfi Yanuar merupakan lulusan seni rupa ITB. Seniman yang bermukim di Bandung itu sebelumnya terlibat dalam pameran lain. Di antaranya Light of Life The 9th Beijing International Art Biennale di National Art Museum of China, Beijing (2022) dan Sintesis Biennale Seni Rupa Jawa Barat, di Thee Huis, Bandung (2021).

Pameran Menoreh Metafora Lutfi Yanuar di Orbital Dago, Bandung, dibuka setiap hari dari pukul 09:00 WIB-20:00 WIB. Tiket kunjungan gratis dan terbuka untuk umum. Pengunjung yang ingin hadir ke lokasi pameran dianjurkan mematuhi protokol kesehatan. (M-2)