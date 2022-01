Reza Rahadian hingga Jerome Polin Digandeng Uniqlo untuk Koleksi Terbaru

Perusahaan Ritel Pakaian Global asal Jepang, Uniqlo Indonesia meluncurkan berbagai koleksi LifeWear terbaru untuk musim semi/panas 2022. Kali ini Uniqlo Indonesia juga berkolaborasi dengan empat selebritas Tanah Air untuk merepresentasikan setiap tema dari ‘UNIQLO City - The Joys of Clothing’.

Keempat sosok tersebut adalah Jerome Polin, Reza Rahadian, Eva Celia, dan Sophia Latjuba. Jerome Polin yang mewakili tema ‘The Joys of Landscape’ menyuguhkan pakaian fungsional seperti denim, sweatshirt, dan pullover hoodie dengan serangkaian warna dan tekstur yang berbaur dengan alam dan cocok untuk aktivitas luar ruangan.

Selanjutnya ada Reza Rahadian yang mewakili tema ‘The Joys of Imagination’. Sementara, Eva Celia dengan sukses menerjemahkan paduan gaya koleksi linen dan gaun berlapis yang mewakili tema ‘The Joys of Sun and Seaside’.

Lain dengan sang anak, Sophia Latjuba terlihat sangat elegan dalam membawakan koleksi tema ‘The Joys of Skyline’ yang mewakili wanita urban masa kini. Koleksi pakaian bergaya kasual menjadi pilihan favorit untuk masyarakat yang menginginkan busana yang modern, nyaman, dan menyenangkan untuk dipakai.

Marketing Director & EC Head Business Unit PT Fast Retailing Indonesia Daniel Pieter Sumual, dalam peluncuran di Jakarta, minggu lalu, mengatakan rangkaian koleksi kali ini terinspirasi untuk menciptakan pakaian yang bisa diakses oleh semua kalangan dengan penuh kegembiraan.

Uniqlo berfokus pada kegembiraan sederhana yang hadir ketika manusia dan pakaian saling bertemu seiring dengan bergantinya musim. Sebagai pakaian yang dapat diakses oleh semua kalangan dan penuh dengan kegembiraan, Uniqlo LifeWear diciptakan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari penggunanya. Itulah inspirasi dari tema ‘UNIQLO City - The Joys of Clothing’ yang mewakili koleksi LifeWear 2022 Spring/Summer kali ini," terangnya di Jakarta belum lama ini. (Gan)