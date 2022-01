Kim Ji-young, Born 1982, Jadi Novel Terlaris Korea di Internasional

Menurut data dari Literature Translation Institute of Korea, dikutip dari Yonhap News Agency, (18/1), novel feminis karya Cho Nam-joo yang telah diterjemahkan ke dalam 10 bahasa itu menjadi novel terlaris Korsel. Novel itu telah terjual lebih dari 300 ribu eksemplar selama periode 2016-2020. Bahkan, terjemahan bahasa Jepang buku tersebut, secara khusus mampu mencatat angka penjualan hingga lebih dari 200 ribu eksemplar sejak dirilis pada 2018.

Praktis, itu membuat Kim Ji-young, Born 1982 jadi novel paling laris dalam kurun lima tahun terakhir. Sementara pada posisi kedua adalah novel karya Han Kang, pemenang Hadiah Internasional Man Booker tahun 2016, The Vegetarian, yang terjual lebih dari 160 ribu eksemplar dalam 13 bahasa.

Data tersebut didasarkan pada penjualan 492 jenis terjemahan sastra Korea Selatan, yang sekitar 75% dari 658 jenis buku Korea sejenis yang diterbitkan di luar negeri dengan dukungan dari lembaga negara tersebut.

Kim Ji-young, Born 1982 pun telah diadaptasi ke film pada 2019. Berkisah tentang Kim Ji-young, perempuan biasa berusia 30-an, yang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda terganggunya kestabilan mentalnya. Secara kritis, filmnya pun banyak mendapat pujian karena mampu menangkap dinamika yang dihadapi perempuan dan beban yang dialami serta dampaknya akibat konstruksi sosial masyarakat.