Virgin The Series Angkat Dinamika Remaja Era Digital

Setelah 17 tahun film perdananya tayang, Virgin kini kembali. Bukan lagi geng Angie, Ardina Rasti, dan Laudya Cynthia Bella yang eksis, tetapi kini geng Virgin diperankan Adhisty Zara, Lutesha, Shalom Razade, dan Laura Theux dalam format serial. Serial yang berjumlah 10 episode itu berjudul Virgin The Series.

Berkisah tentang remaja populer di sekolah yang meninggal secara misterius sesaat setelah pesta ulang tahunnya yang ke-17, seorang siswi bernama Talita (diperankan oleh Adhisty Zara) menggunakan kesempatan ini untuk membuat sebuah film dokumenter yang dapat membantunya memperoleh beasiswa yang ia inginkan.

Bekerja sama dengan teman-temannya, penyelidikan Talita justru mengungkap fakta yang tidak terduga. Menjerumuskan mereka ke dunia yang mengerikan, di mana para predator mencari gadis muda untuk dijadikan korban.

“Sebagai pemilik IP (Intellectual Property-kekayaan intelektual) Virgin, kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan karya yang dapat menghibur dan menginspirasi para penonton di Indonesia. Saat dirilis pada tahun 2005 silam, Virgin menuai berbagai pro dan kontra. Namun, film tersebut berhasil membuktikan merupakan karya yang menarik bagi masyarakat karena bercerita tentang fenomena yang sedang terjadi di era tersebut,” jelas Chand Parwez Servia , produser Virgin The Series, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (14/1).



Penulis serial Virgin The Series Cassandra Massardi mengatakan serial ini ingin menunjukkan dinamika yang dialami remaja dengan berbagai isu yang dekat dengan keseharian mereka. Mulai dari tekanan sosial, tuntutan dari keluarga untuk menjadi anak yang membanggakan, hingga berusaha mencari validasi di tempat yang salah.



“Selain itu, kecanggihan teknologi saat ini juga membuat keseharian mereka menjadi semakin menantang. Di era digital ini remaja terpapar oleh begitu banyak informasi, bahkan terlalu banyak. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk dapat memilah hal-hal baik dan buruk. Fenomena-fenomena inilah yang ingin kami bahas,” kata Cassandra.



Serial yang disutradarai Monty Tiwa ini juga diperankan di antaranya Nova Eliza, Asty Ananta, Winky Wiryawan, Rizky Hanggono, dan Della Dartyan. Serial Virgin The Series tayang mulai Jumat (14/1) di platform OTT Disney+ Hotstar. (M-4)