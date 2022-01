Ikuti Tren, Associated Press Rambah Pasar NFT

Asosiasi jurnalistik nirlaba global, Associated Press (AP) mengumumkan akan mulai merambah ranah nonfungible token (NFT). Mereka akan menjual foto jurnalistik karya wartawan yang terafiliasi dengan mereka menggunakan NFT.

Dilansir dari theverge.com, Selasa, (11/1), AP akan melakukan penjualan melalui NFT dengan berkolaborasi dengan perusahaan digital Xooa.

Pihak AP mengatakan, meski merambah ranah digital, mereka akan tetap memastikan setiap karya yang dijual terjamin kualitas dan keasliannya. Penikmat dan kolektor foto jurnalistik mereka akan ditawarkan dengan karya terbaik para fotografer AP.

Koleksi pertama mereka akan dijual melalui NFT pada tanggal 31 Januari mendatang. Beberapa foto yang akan dirilis akan bertema perang, perubahan iklim, hingga luat angkasa.

Rencana tersebut disebutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan perubahan dan kemajuan teknologi. Termasuk untuk membuat setiap karya foto jurnalistik jadi lebih bernilai tinggi.

Sementara itu, sebenarnya AP bukan asosiasi jurnalstik pertama yang memutuskan untuk merambah NFT. Sebelumnya Quartz dan The New York Times juga telah berhasil menjual beberapa artikel mereka lewat NFT. (The Verge/M-2)