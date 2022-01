Rooney Mara Perankan Audrey Hepburn

ROONEY Mara akan memerankan Audrey Hepburn dalam film biopik dari aktris legendaris yang berpulang pada 1993 itu. Dikutip dari The Guardian, (8/1), film ini akan disutradarai oleh Luca Guadagnino yang menyutradarai Call Me By Your Name. Sementara skenario film akan ditulis oleh Michael Mitnick, yang berkolaborasi dengan Guadagnino pada film pendek The Staggering Girl (2019), yang juga berada di balik film biopik Jim Henson, yang sedang diproduksi.

Penampilan elegan Hepburn dalam film-film seperti Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday, Sabrina, dan My Fair Lady, ditambah dengan citra ikoniknya, membuat dia tetap berada dalam ingatan publik hingga kini.

Lahir pada tahun 1929 dari seorang baroness Belanda dan diplomat Inggris, Hepburn menghabiskan sebagian besar masa remajanya di bawah pendudukan Nazi di Belanda dengan nama samaran Belanda. Namun, aktris yang meninggal di usia 63 tahun itu juga tampil dalam resital tari untuk menggalang dana bagi perlawanan dan mentransfer pesan di sepatu baletnya.

Setelah pelatihan sebagai penari, dia terlihat pada tahun 1950 di sebuah pantai di Monako oleh penulis Prancis Colette, yang menjadikannya sebagai pemeran utama dalam transfer Broadway dari novelnya Gigi.

Dua tahun kemudian, Hepburn memenangkan Oscar, BAFTA, dan Golden Globe untuk Roman Holiday. Ia memulai karier layar lebarnya sangat sukses. Hepburn pensiun 14 tahun kemudian, untuk membesarkan keluarga dan bekerja untuk Unicef.

Sementara itu, Rooney Mara yang diplot untuk memerankan Hepburn, dinominasikan Oscar untuk perannya dalam roman Todd Haynes, Carol, dan juga membintangi remake David Fincher dari The Girl With the Dragon Tattoo, Lion, Her dan Mary Magdalene. (M-1)