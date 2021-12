West Side Story, Film Remake Garapan Steven Spielberg jadi Box Office

WEST Side Story, film remake garapan Steven Spielberg dari film musikal tahun 1961 yang sangat populer, menjadi box office Amerika utara pada akhir pekan ini,

Pengamat industri Exhibitor Relations mengatakan film terbaru Spielberg tentang kisah "Romeo dan Juliet" berlatar New York, lengkap dengan musik, tari, dan alur cerita yang pertama kali muncul di Broadway pada 1957 itu, diperkirakan meraup pendapatan US$10,5 juta (Rp147 Miliar) sepanjang akhir pekan kemarin.

Di film ini, Ansel Elgort yang dikenal karena perannya di film "The Fault in Our Stars" dan serial "Divergent", memerankan Tony yang tampan, mantan anggota Jets, geng jalanan para imigran Eropa. Sementara Rachel Zegler memerankan Maria, anggota geng saingannya, Hiu.

Kritikus mengatakan film tersebut berpeluang menjadi remake pertama sejak "The Departed" pada 2006 yang memenangkan Oscar untuk film terbaik.

Film teratas minggu lalu, animasi musikal fantasi Disney "Encanto," merosot ke posisi kedua, menghasilkan US$9,4 juta. Dengan demikian, selama total tiga minggu penayangannya, film ini telah meraup US$71,3 juta.

Di tempat ketiga adalah "Ghostbusters: Afterlife". Film waralaba supernatural produksi Sony itu menghasilkan US$7,1 juta.

Di film ini, Paul Rudd, Carrie Coon, dan Mckenna Grace berperan sebagai kisah hantu yang berpindah dari Manhattan tahun 1980-an ke kota kecil Oklahoma.

Di tempat keempat adalah drama kriminal baru Ridley Scott "House of Gucci," dengan pendapatan US$4,1 juta. Film ini dibintangi oleh Adam Driver dan Lady Gaga. Film ini berkisah tentang bagaimana seorang eksekutif mode Gucci dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh mantan istrinya yang pendendam.

Film superhero Disney/Marvel "Eternals" menempati posisi kelima, dengan US$3,1 juta. (AFP/M-4)

Berikut film lainnya yang melengkapi 10 besar:

-"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" (US$1.7 million)

-"Clifford the Big Red Dog" (US$1.3 million)

-"Christmas With the Chosen: The Messengers" (US$1.3 million)

-"Dune" (US$857,000)

-"Venom: Let There Be Carnage" (US$850,000)