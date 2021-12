Tania Inggita dan Ketertarikan dalam Modest Fashion

Influencer, Tania Inggita Hardjosubroto yang selama dua tahun ini telah berhijab mengaku tidak mengalami kesulitan dalam memilih pakaian saat beralih dari yang sebelumnya tak berhijab hingga mengenakan hijab. Bahkan, aktris yang yang berakting dalam sinetron Big is Beautiful ini juga berbagi tips untuk para wanita yang masih merasa bingung untuk berpakaian setelah memutuskan untuk mengenakan hijab.

"Dalam masa transisi dari sebelumnya tidak berhijab lalu memutuskan untuk berhijab dan masih bingung pakai baju apa dan lainnya, sebenarnya dengan memutuskan mengenakan hijab itu gak jadi ribet, ya, karena itu kan dari kita yang sebelumnya berpakaian agak terbuka lalu sekarang tertutup," kata Tania, saat virtual conference yang digelar oleh Aqillah by Ria via Zoom, Kamis (9/12).

"Misalnya, yang suka pakai celana dan baju yang tadinya ketat sekarang gak terlalu ketat. Pilihan pakaiannya sih sesuai karakter yang sebelumnya aja, jadi jangan ngikutin orang lain karena cantik itu dari diri sendiri," lanjutnya.

Tak hanya itu, aktris berusia 34 tahun ini juga mengatakan bahwa kekurangan yang terlihat justru tidak menjadi hambatan seseorang untuk tampil dengan cantik dan percaya diri. "Banyak yang ngeluh dengan kekurangan yang mereka miliki, padahal kekurangan ini tidak menjadi hambatan dan kita harus terima dulu kekurangan itu. Seperti spesial size bukan disebut big size, jadi kita bisa membuat diri kita nyaman juga karena beauty is spesial dan cantik itu kenyamanan," katanya.

Menurutnya, perempuan hebat itu ialah perempuan-perempuan percaya diri dan yakin dengan dirinya sendiri terhadap apa yang dikenakannya dan paling terpenting adalah merasa nyaman dengan yang dikenakannya.

"Kita tahu apa yang diri kita butuhkan, misalnya kita punya pinggul yang besar kita bisa pakai outer, terus misalnya kita punya bahu yang lebih besar, kita bisa pakai jilbab yang lebih panjang. Ini tentang bagaimana caranya kita menutupi agar bisa lebih balance dan cantik, tapi gak perlu terlalu memaksakan juga," tuturnya.

Tania mengaku dengan kesibukannya saat ini menjadi ibu rumah tangga dan menjalankan bisnis kuliner, dia tetap memperhatikan penampilan. Baginya, ibu rumah tangga pun harus tetap fashionable.

Dengan ketertarikannya dengan modest fashion, Tania juga turut hadir dalam konferensi virtual yang digelar oleh Aqillah by Ria. Modest fashion merupakan gaya busana yang berkaitan dengan kesadaran dalam hal menutupi bagian tubuh. Brand modest fashion asal Bukittingi, Aqillah by Ria menyediakan beragam desain autentik yang mencirikan khas Bukittingi untuk kebutuhan modest fashion dari wanita muda hingga dewasa dengan mengusung tagline Every Touch is Spesial.

Brand lokal yang hadir pada tahun lalu bernama Aqillah Scarf ini menyediakan pakaian lengkap mulai dari koleksi mukena, atasan tunik, kemeja, bawahan, dress, gamis, outer, hingga set outfit dengan mengusung konsep kenyamanan saat dikenakan.

Perempuan berdarah Minang yang telah berkecimpung di dunia tekstil selama 22 tahun ini mengatakan jika koleksi modest fashion dari koleksinya dapat dijadikan buah tangan untuk semua orang yang berkunjung ke Sumatera Barat. "Nantinya bisa kelak menjadi buah tangan untuk semua masyarakat Indonesia. Kalau ingat Padang, ingat Aqillah by Ria untuk bidang fesyen," jelas Uni Ria, demikian sapaannya.

Untuk ke depannya, Aqillah by Ria juga akan menyediakan ukuran busana fesyen dengan ukuran khusus (spesial size) dan open reseller di seluruh Indonesia. Selain itu, Aqillah by Ria juga memberikan promo yang menarik untuk para pelanggannya. Menariknya, brand lokal ini juga akan membuat kegiatan yang bermanfaat bersama komunitas. Koleksi Aqillah by Ria dapat dibeli secara online mulai hari ini di Aqillah by Ria Official Shop di Shopee dan Instagram @aqillahbyria. (M-4)