DIANA PUTRI Dipercaya Ariana Grande hingga Paris Hilton

DIANA Mulyono Putri atau akrab disebut Diana Putri merupakan sedikit dari segelintir desainer Indonesia yang sukses di panggung dunia. Karya dari perempuan asli Mojokerto, Jawa Timur, itu telah dipakai Ariana Grande, Janet Jackson, hingga Paris Hilton.

Mempelajari desain fesyen secara autodidak, nama Diana mulai dikenal di Amerika Serikat sejak tampil di New York Couture Fashion Week di New York pada 2015 dan at Art Hearts Fashion: Los Angeles Fashion Week 2016. Untuk semakin memperkenalkan namanya di ‘Negeri Paman Sam’, ia juga menggunakan jasa humas sebagai perwakilannya di Los Angeles sejak 2016. Dari situ pula, Diana kemudian berhasil dilirik klien-klien dunia, termasuk Ariana Grande yang memesan busana untuk penampilan di MTV Video Music Awards 2018.

Hadir sebagai bintang tamu Kick Andy episode Indonesia Banget yang tayang hari ini, Diana mengaku jika sewaktu kecil tidak bercita-cita menjadi seorang desainer fesyen. Semula, dia ingin menjadi seorang dokter.

Daya tariknya di dunia fesyen berawal dari kesulitan menemukan busana untuk diri sendiri. Sukses membuat baju sendiri, banyak teman yang kemudian memesan kepadanya. "Gak sampai dua bulan sudah banyak klien dari luar kota dan daerah sekitar Surabaya," jelas Diana yang berlatar belakang ilmu Sastra Inggris, Universitas Kristen Petra Surabaya.

Sejak 2009, ia menerima pesanan secara terbuka dan telah memiliki tim untuk kebutuhan bisnis itu. Kemampuannya yang terbukti ciamik ditambah promosi lewat Instagram sejak 2014, membuat namanya cepat terkenal di kalangan artis Tanah Air hingga kemudian diberi kesempatan mengikuti kurasi untuk Couture Fashion Week di New York bersama empat desainer Indonesia lainnya.

"Akhirnya pada 2015 saya terpilih dikurasi untuk mengikuti Couture Fashion Week di New York. Pressure-nya saya dijadikan opening dan saya enggak dikenali, saya enggak ada experience apa pun," lanjutnya.

Tampil di panggung internasional pertama kali, Diana percaya diri mengusung konsep dengan unsur budaya Indonesia, bertajuk Garuda. Selain koleksinya yang berunsur Indonesia, video teaser yang ia buat pun sangat Indonesia dengan latar Candi Borobudur.

Mengikuti ajang tanpa ekspektasi tinggi, Diana meraih Best Fashion Designer di Couture Fashion Week New York pada 2015 itu. Ia mengalahkan desainer dari 50 negara. "Saya menjadi orang pertama setelah 10 tahun dan perempuan Asia pertama yang menerima penghargaan itu," kenangnya.

Koleksi Garuda pun telah dipakai beberapa selebritas dunia, seperti penyanyi dan penulis lagu AS, Ashanti dalam Grammys MusiCares Preparty, Aktris Kim Lee dalam serial Netflix Bling Empire dan Las Vegas Residency. Selain itu, juga Princess Kristine de Bagration Mukhrani of Georgia ketika datang ke Indonesia.

Diana kembali menampilkan koleksinya yang mengangkat warisan Indonesia di Los Angeles (LA) Fashion Week dengan tajuk Srikandi. Satu tahun setelahnya, Diana membuat koleksi yang terinspirasi dari Dewi Rengganis, putri Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit yang memiliki wajah sangat cantik. Koleksinya tersebut dipakai Miss Internasional di Tokyo. Dia mengatakan alasannya terinspirasi dari Dewi Rengganis lantaran sosok ini sangat menggambarkan daya kepemimpinan perempuan.