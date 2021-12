Pamungkas dan To The Bone Rajai Spotify Sepanjang 2021

DALAM data Spotify Wrapped 2021 yang Media Indonesia terima pada Rabu, (1/12), Pamungkas menjadi musisi yang paling banyak didengarkan.Spotify Wrapped adalah rangkuman data sepanjang tahun mengenai siapa saja yang paling banyak didengarkan.

Tahun ini, Pamungkas kembali menjadi musisi Indonesia yang paling banyak didengarkan di Spotify Indonesia. Pencapaian ini menjadikannya

sebagai musisi Indonesia pertama yang berhasil menempati posisi jawara selama

dua tahun berturut-turut.

To The Bone, salah satu hitnya juga menjadi lagu yang paling banyak didengarkan pada tahun ini di Spotify Indonesia. To The Bone juga memecahkan rekor sebelumnya dengan menjadi lagu Indonesia yang menempati posisi pertama terlama di tangga lagu Indonesia Top 50 di Spotify.

“Saya sangat berterimakasih kepada Spotify. Saya bermusik secara independen dan memiliki sumber daya yang terbatas untuk memperkenalkan musik saya. Namun secara mengejutkan, musik saya ternyata tetap bisa ditemukan, dicintai, dan didengarkan begitu banyak orang di berbagai

negara. Tahun 2021 memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan merendahkan hati untuk saya. Jujur, saya masih kaget dengan pencapaian

ini,” kata Pamungkas dalam siaran pers, (1/12).

“Yang terpenting—saya benar-benar bersyukur karena para penggemar saya telah memberikan dukungan kepada saya selama ini. Saya tidak akan bisa berada di posisi sejauh ini tanpa dukungan mereka," tambahnya.

Selain To The Bone, lagu Indonesia yang juga paling banyak didengarkan adalah Blue Jeans (Gangga), Bertaut (Nadin Amizah), Lantas (Juicy Luicy), dan Melukis Senja (Budi Doremi). Masing-masing telah didengarkan lebih dari 40 juta kali hingga hari ini di Spotify. (M-1)