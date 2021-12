Rintik Sedu Jadi Top Podcast Terlaris di Indonesia

SPOTIFY kembali merilis daftar teratas untuk lagu, musisi, dan kanal siniar (podcast) yang paling banyak didengarkan. Berdasarkan data yang dirilis Spotify, Rabu (1/12), untuk raihan di Indonesia, Rintik Sedu menjadi jawara kategori podcast.

Rintik Sedu adalah nama pena dari penulis Nadhifa Allya Tsana. Dalam siniarnya, ia menarasikan kisah-kisah percintaan hingga patah hati. Kanal siniar Rintik Sedu juga menjadi bagian dari siniar eksklusif Spotify.

Tsana yang kelahiran 1998, setidaknya telah melahirkan tujuh novel. Salah satu novelnya yang terkenal berjudul Kata. Ia juga pernah berkolaborasi dengan penulis legendaris Sapardi Djoko Damono.

Selain Rintik Sedu, siniar yang juga berjaya pada 2021 ini adalah Podkesmas, Hanan Attaki Podcast, Destanya Siapa?, dan Do You See What I See?. Sementara untuk siniar yang paling banyak didengarkan secara global adalah siniar milik Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. Selain itu juga ada Juga ada siniar Call Her Daddy, Crime Junkie, dan Ted Talks Daily. (M-1)