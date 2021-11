Platform Converse.id Resmi Diluncurkan, Ada Sepatu Edisi Terbatas Converse X CDG Play Jack Purcell 

CONVERSE Indonesia meluncurkan secara resmi platform e-commerce converse.id sekaligus menghadirkan rangkaian produk limited-edition Converse X Comme Des Garçons Play Jack Purcell.

Platform converse.id tidak hanya mencari tahu dan berbelanja produk sepatu, pakaian dan aksesoris favoritnya dengan rangkaian pilihan produk yang lengkap, namun juga menemukan berbagai penawaran khusus, limited-edition dan produk-produk kolaborasi seperti Carhartt, Moncler dan Undefeated secara eksklusif, alias hanya terdapat di situs ini.

You will know it when you see it. Logo khas hati bermata dari label fesyen Comme des Garçons PLAY yang digagas Rei Kawakubo hadir kembali dan dapat ditemukan di platform e-commerce converse.id, memberikan sentuhan yang menyenangkan pada gaya Converse klasik lainnya.

"Koleksi terbaru ini menerapkan pola potongan yang berani dan penuh gaya dari logo ikonik Jack Purcell. Bahkan dalam bentuk cut-off, mata yang mengintip langsung dapat dikenali. Logo muncul dalam warna hitam atau merah di atas bagian permukaan berwarna netral dan dipasangkan dengan garis-garis yang serasi warnanya. Logo hati bermata yang jenaka begitu apik menghias di atas kanvas. Tak perlu khawatir berdesakan antri untuk mendapatkan produk istimewa ini di hari peluncurannya, karena kali ini pelanggan dapat membelinya cukup dengan mengunjungi converse.id," tulis Converse Indonesia dalam keterangannya.

Situs converse.id menjadi platform resmi belanja online yang digagas dan dikembangkan untuk memperluas jangkauan konsumen dan mempermudah akses pelanggan ke pilihan beragam produk-produk Converse sekaligus mendukung dan melengkapi keberadaan 61 gerai Converse yang beroperasi di kota besar di penjuru Indonesia.

"Tren belanja online terasa meningkat tajam, dimana masyarakat, khususnya kaum muda dipandang semakin nyaman untuk melakukan aktifitas belanja secara virtual, khususnya di masa pandemi. Platform converse.id dirancang sebagai situs belanja online yang tampil dengan visual keren, ramah-pengguna dan tentunya diakses dari kenyamanan rumah pelanggan," pungkas Converse. (OL-7)