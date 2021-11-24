Olivia Rodrigo Berpeluang Kuat Raih Grammy

Olivia Rodrigo berpeluang meraih Grammy Award tahun depan. Seperti dilansir BBC.com, Rabu (24/11), penyanyi berusia 18 tahun itu masuk nominasi pada empat kategori utama, yakni album terbaik, artis pendatang baru terbaik, rekaman terbaik tahun ini, dan lagu terbaik tahun ini.
Di ajang penghargaan music tertinggi ini, ia akan bersaing dengan Billie Eilish dan Lil Nas X di semua kategori tersebut, kecuali artis pendatang baru terbaik.
Band lawas asal Swedia, Abba juga menjadi nominee pertama kalinya untuk kategori rekaman terbaik tahun ini, lewat album Still Have Faith In You, yang dirilis pada September.
Taylor Swift juga meraih nominasi album kedua berturut-turut tahun ini, untuk Evermore. Dia memenangkan penghargaan awal tahun ini untuk album pendampingnya, Folklore.
Musisi Inggris Ed Sheeran juga berpeluang untuk lagu terbaik tahun ini, sementara Arlo Parks dan Glass Animals masuk daftar artis pendatang baru terbaik.
Ajang Grammy Award akan dilangsungkan di Los Angeles, Amerika Serikat, pada akhir Januari 2022. (M-4)
Berikut para nominee pada empat kategori utama Grammy 2022
Album Terbaik
We Are - Jon Batiste
Tony Bennett & Lady Gaga - Love For Sale
Justin Bieber - Justice
Doja Cat - Planet Her
Billie Eilish - Happier Than Ever
H.E.R. - Back Of My Mind
Lil Nas X - Montero
Olivia Rodrigo - Sour
Taylor Swift - Evermore
Donda - Kanye West
Lagu Terbaik
Bad Habits - Ed Sheeran
A Beautiful Noise - Alicia Keys and Brandi Carlile
Drivers License - Olivia Rodrigo
Fight For You - H.E.R.
Happier Than Ever - Billie Eilish
Kiss Me More - Doja Cat ft Sza
Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
Peaches - Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon
Leave The Door Open - Silk Sonic
Right On Time - Brandi Carlile
Rekaman Terbaik
I Still Have Faith In You - Abba
Freedom - Jon Batiste
I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett and Lady Gaga
Peaches - Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon
Right On Time - Brandi Carlile
Kiss Me More - Doja Cat ft Sza
Happier Than Ever - Billie Eilish
Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
Drivers License - Olivia Rodrigo
Leave The Door Open - Silk Sonic
Musisi/Artis Pendatang Baru Terbaik
Arooj Aftab
Jimmie Allen
Baby Keem
Finneas
Glass Animals
Japanese Breakfast
The Kid Laroi
Arlo Parks
Olivia Rodrigo
Saweetie