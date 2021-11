No One’s Gonna Love You dan Eksplorasi Morad

Morad membuktikan posisinya sebagai solois pria pendatang baru yang selalu punya kesegaran untuk ditawarkan. Kali ini, lewat single terbarunya No One’s Gonna Love You.

Jika di single How Morad membawa nuansa rock soul ballad, terbaru ia menawarkan karkakter rock klasiknya dengan riang pesta di No One’s Gonna Love You yang rilis secara luas di platform streaming digital pada (19/11). Idenya sederhana, tentang gombalan laki-laki terhadap perempuan, tidak ada laki-laki lain yang bisa melakukan hal spesial selain diri si penggombal itu.

Meski demikian, kematangan musikal Morad semakin terlihat di single terbaru itu. Dibuka dengan brass section mengentak dan latar perkusi yang tipis, lagu itu ditembangkan dengan aransemen yang lebih penuh. Alunan bass jadi pengiring tempo, yang kali ini lebih cepat bila dibandingkan dengan How ataupun single If Tomorrow I’m Losing You.

Lewat single No One’s Gonna Love You, Morad menunjukkan eksplorasi musiknya. Menemukan bentuk yang lebih paripurna dibanding tiga single terdahulu. Secara komposisi aransemen dan penempatannya pas, sehingga lagu ini bisa dimainkan kapan pun, dalam situasi yang lebih terbuka.

Untuk brass section, Morad mengajak punggawa Sentimental Mood dan Sisitipsi Amoroso Rhomadian mengisi trombone. Sementara trumpet diisi Agustinus Panji Mardika, dan saksofon oleh Zildsjamda. Meski tampak menonjol pada pembuka, tapi brass section di lagu barunya jadi nyawa. Dengan beberapa bubuhan di bagian tertentu. Perkusi yang dimainkan Dick Perthino Sebastian juga membangun kemasan ‘festive’. Sementara bass yang diisi Nabil Favian berperan sebagai benang merah warna rock Morad.

Bubuhan vokal latar Kamga dan Chevrina Anayang yang tidak berlebihan juga memberikan lapisan untuk karakter vokal Morad. Sepanjang empat single yang telah keluar, ini adalah trek favorit saya dari Morad, yang secara karakter dan warna musik menonjol dari kebanyakan solois pria di Indonesia saat ini.

Saat ini memang kebanyakan solois kita bermain pada ranah pop. Sehingga dengan kedatangan Morad yang membawa warna musik rock klasiknya itu, jadi tawaran segar. Kalau mau menyandingkan, mungkin warna musik atau vokal Morad setipe dengan Rekti Yoewono (The Sigit). Tapi kalau untuk solois, rasanya hampir susah menemukan tandemnya. Maka, tak berlebihan jika menganggapnya sebagai salah satu talenta solo yang menjanjikan.

No One’s Gonna Love You masih diproduseri Viki Vikranta (Kelompok Penerbang Roket) yang juga turut andil dalam warna musik yang dihadirkan Morad. Di single ini, lagi-lagi Morad tidak mengecewakan. Meski harus mengambil tempo upbeat dan berbeda dari dua single terdahulu.

Saat ini, ia tengah persiapan album debutnya, yang disebut-sebut bakal ada sembilan trek dengan tiga single yang sudah dirilis turut serta.

“Di album gue nanti akan banyak warna. Benang merahnya sih di karakter vokal gue,” katanya saat sesi mendengarkan single No One’s Gonna Love You, Rabu, (17/11) di Antasore, Antasari, Jakarta Selatan.

Album debutnya itu rencana bakal dirilis tahun depan dengan Viki masih jadi produsernya. Patut ditunggu energi segar dari Morad.