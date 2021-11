Spider-Man: No Way Home, Duel si Manusia Laba-laba Melawan Musuh Lama

Trailer kedua film Spider-Man: No Way Home resmi dirilis pada Rabu, 17 November 2021. Berbagai adegan seru dan mengejutkan muncul dalam cuplikan film tersebut. Salah satunya kemunculan musuh-musuh Spiderman. Menariknya, musuh-musuh yang muncul ini adalah lawan di film masa lalu Spider-Man. Dimulai dari versi trilogy (2002-2012) hingga Amazing Spiderman (2012-2014).

Ada dua lawan yang sudah muncul terlebih dulu di trailer pertama Spider-Man: No Way Home pada 24 Agustus 2021 lalu. Mereka adalah Doctor Octopus dan The Green Goblin.

Kali ini, terdapat tiga lawan tambahan dalam trailer kedua. Di antaranya Electro, Sandman, dan Lizard.

Kemunculan para penjahat ini sudah diungkap sebelumnya dalam sesi tanya jawab dengan pemeran utama Tom Holland dalam acara di Sherman Oaks, California, beberapa waktu lalu.

"Orang-orang ini sangat bersemangat untuk kembali dan menghidupkan kembali peran-peran ini. Mereka datang ke lokasi syuting seminggu sebelum mereka mulai syuting untuk melihat seperti apa," ujar Holland.

Film Spider-Man: No Way Home dipastikan tayang pada 17 Desember 2021 di bioskop-bioskop di Amerika Serikat. Adapun jadwal penayangan di bioskop Indonesia masih belum diketahui. (medcom.id/M-4)