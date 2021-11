50 Tamu Berkesempatan Mencicip Menu Tim Bocuse d’Or Indonesia

Tim Bocuse d'Or Indonesia mengumumkan akan memberi kesempatan bagi 50 tamu untuk mencicip hidangan andalan, yang pada September lalu mereka sajikan dalam kompetisi kuliner tingkat dunia, Bocuse d'Or 2021. Menu tersebut terdiri dari Auntumn Tomato Feast, Salmon Medallion With Lobster and Scallop Mouseline, An Omnium Gatherum Black Tiger Shrimp, dan Blossoms of Solanum.

Tim Bocuse d'Or Indonesia, dalam jumpa pers virtual Kamis, (11/10) mengatakan kesempatan untuk mencicip hidangan tersebut akan dikemas dalam acara makan malam bertajuk 'Bocuse d’Or Dinner'. Acara makan malam dihelat di dua tempat yakni di Mozaic Restaurant Gastronomique di Ubud, Bali, pada 20 November mendatang, dan di Jakarta pada tanggal dan lokasi yang akan dikonfirmasi dalam waktu dekat.

'Bocuse d’Or Dinner' sengaja diadakan sebagai perayaan, sekaligus aktivasi paskaketerlibatan Indonesia sebagai salah satu tim dalam kompetisi yang berlangsung di Lyon, Perancis tersebut. Sebagaimana diketahui Bocuse d'Or sendiri ialah kompetisi tingkat dunia setara Olimpiade atau Formula 1 di bidang kuliner yang memperebutkan gelar World Champion.

Bagi Chef Mandif Warokka, yang memimpin Tim Bocuse d'Or Indonesia dan dibantu Commis, Lutfi Nugraha, pertandingan Bocuse d’Or adalah salah satu prestasi tertinggi dalam hidupnya. Kompetisi tersebut selama ini telah menjadi impiannya untuk bisa membawa masakan Indonesia ke panggung dunia. "Dinner Series ini akan mengajak Anda sekalian untuk mewujudkan apa yang kami bawa ke panggung dunia," imbuhnya.

Semetara itu, Pelatih Tim Bocuse d'Or Indonesia, Chef Chris Salans mengaku bangga restorannya pada kesempatan ini dapat menjadi tuan rumah 'Bocuse d’Or Dinner'. Menurutnya, jumlah pembatasan tamu untuk mencicip hidangan tersebut terpaksa harus dilakukan mengingat tiap resep memiliki tingkat eksekusi yang sangat kompleks.

"Saya amat bangga bahwa Mozaic dapat menjadi tuan rumah untuk dinner prestisius ini dimana kami dapat memperlihatkan secara langsung kepada tamu hasil kerja keras tim Indonesia saat bertanding di Bocuse d’Or September kemarin," terangnya.

Dalam acara makan malam nanti, Chef Chris mengatakan bahwa ia juga akan mengajak Chef Dedy Sutan yang menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang World Pastry Cup 2017 di Lyon, dan Chef Retno Bayu Timur yang mewakili Indonesia dalam ajang Bocuse d'Or Asia 2018 di Guangzhou, Tiongkok.

Adapun Autumn Tomato Feast sendiri ialah makanan pembuka yang terbuat dari tomat dan tahu. Dalam hidangan ini, para tamu juga akan dikejutkan dengan rasa jeruk, lapisan daun laksa dan andaliman.

Salmon Medallion With Lobster and Scallop Mouseline, pada gilirannya akan berfokus pada lapisan tekstur dan rasa dari lobster yang renyah, salmon, dan kerang yang lembut dan halus. Hidangan ini disajikan dengan saus jeruk purut yang harum, untuk memancarkan kesegaran dan semangat dengan cirikhas citarasa Indonesia.

Sementara An Omnium Gatherum Black Tiger Shrimp, sepintas hidangan ini memang tampak rumit. Akan tetapi, ia sebenarnya terinspirasi dari kari Padang yang terkenal gurih. Rasa udang cukup mendominasi hidangan ini, meskipun ketika menyantap para tamu juga akan dimanjakan dengan sosis asap kelapa, serta lapisan daun kunyit dan jeruk purut.

Seluruh hidangan itu kemudian akan ditutup dengan Blossoms of Solanum yang tidak hanya memanjakan lidah tapi juga mata. Hidangan penutup yang satu ini menjanjikan bahan-bahan seperti nektar jeli tomat dan stroberi, ganache kelapa, selai tomat, hingga kacang almond, dan cemeux tomat. (OL-12)