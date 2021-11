Mulai dari Durian sampai Tiramisu, Campina Hadirkan Varian Rasa Es Krim Baru

PT Campina Ice Cream Industry Tbk (Campina) baru-baru ini meluncurkan produk es krim dengan rasa baru. Mulai dari varian buah-buahan, sampai dengan cheesecake, coklat dan tiramisu. Dikutip dari siaran pers perseroan, Jumat (5/11), Adji Andjono, Sales & Marketing Director PT Campina Ice Cream Industry Tbk, mengatakan, "Di tengah keadaan saat ini, konsumen membutuhkan kudapan atau dessert yang nikmat, segar, namun tetap memiliki manfaat. Sebagai perusahaan ice cream lokal terkemuka yang mengutamakan kepuasan konsumen, Campina menjawab momen ini melalui peluncuran produk-produk terbaru."

Hal itu dilakukan seperti dengan menghadirkan Campina Go!Mango dan Orange Plus, setiap produk tersebut mengandung 90 miligram vitamin C yang dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin C harian. Menurut Adji, di masa pandemi, konsumen perlu menjaga imun tubuh dengan asupan vitamin C yang cukup agar tetap bisa beraktivitas.