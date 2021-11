Rayakan Hari Jadi Ketiga, Halwa Hadirkan Koleksi Serampai

LABEL fesyen yang menyediakan produk-produk kebutuhan muslimah Indonesia, Halwa, menghadirkan koleksi bertajuk Serampai menandai momen Halwa 3rd Anniversary.

Koleksi yang terinspirasi dari sosok perempuan dengan banyak sisi dalam dirinya sehingga membuatnya cantik itu terdiri dari scarf dengan 10 pilihan warna, bergo, mukena 2 in 1, dan sajadah traveling waterproof dengan 6 warna pilihan.

"Beauty comes in many sizes, shapes and sides. Itulah yang menginspirasi kami sepanjang perjalanan kami dan menjadi the highlight of our anniversary collections," kata Founder Halwa, Tari Puji Lestari, dalam siaran pers, dikutip Senin (1/11).

Motif floral mendominasi koleksi Serampai, seperti motif buketan bunga melati, motif batik kawung dan truntum.

Elemen-elemen floral dalam batik, yang selalu melambangkan keanggunan dan perpaduan berbagai motif tersebut menghasilkan kecantikan yang bisa dilihat dari berbagai sisi.

Halwa, yang memulai langkah pertamanya memasuki pasar fesyen muslim di Indonesia pada 2018 melalui produk scarf atau kerudung itu, ingin memberikan warna lain bagi hijabers dalam memenuhi kebutuhan busana mereka yang utama, dimulai dari kerudung.

Tari mengatakan, kekuatan Halwa terletak pada inovasi warnanya, terlihat dari 30+ warna unik, produk khas, dan komunitas pelanggan yang disebut Halwa Sisters. Rata-rata 40% dari penjualan toko offline berasal dari pelanggan mereka.

Kini, Halwa telah memiliki lebih dari 200 reseller di seluruh Indonesia, dan melakukan ekspansi dengan membuka gerai toko yang tersebar di Jabodetabek dan 8 kota besar lainnya di Indonesia.

Selama 3 tahun, Halwa berinovasi dengan produk-produk fesyen lainnya seperti apparel, essentials, bergo, mukena, dan sajadah.

"Banyak langkah dan rencana selanjutnya yang akan segera dilakukan untuk pengembangan bisnis Halwa, termasuk inovasi produk dan ekspansi penjualan. Menjadi brand yang sustainable, dalam segala aspek, menjadi visi Halwa ke depan," tutur Tari.

Pada Oktober ini, melalui perayaan Halwa 3rd Anniversary, mereka mengadakan sejumlah acara, salah satunya Trunk Show bersama acara Metro Modest Fashion Week secara offline.

Dalam acara itu ditampilkan Trunk Show koleksi Halwa Scarf, termasuk koleksi anniversary yang dimeriahkan kehadiran Adelia Pasha, sosok influencer yang sebelumnya telah berkolaborasi bersama Halwa melalui koleksi Halwa x Adelia Pasha. (Ant/OL-1)