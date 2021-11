Ini Daftar Beauty Influencer Indonesia yang Menginspirasi

DALAM beberapa tahun terakhir, fenomena beauty influencer di dunia kecantikan kian populer. Beauty Influencer dikenal sebagai pegiat di media sosial yang aktif dalam hal kecantikan.

Di Indonesia ada banyak sekali beauty influencer yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang. Ada yang memang mendalami perihal kecantikan sejak dahulu dan ada pula yang memulai dari sebuah keisengan yang kemudian berbuah manis dan membuat mereka menjadi terkenal dan menjadi panutan para pencinta kosmetik dan orang-orang yang punya antusiasme tinggi dalam hal kecantikan.

Tidak hanya itu, orang-orang yang baru belajar atau masih awam pun banyak yang mengikuti mereka.

Berikut ini adalah daftar beauty influencer di Indonesia yang memiliki pengaruh di bidangnya.

1. Tasya Farasya

Instagram @tasyafarasya--Tasya Farasya

Tasya Farasya dikenal sebagai influencer Indonesia yang menjadi pengamat fesyen, make up, dan skincare.

Tasya selalu menginspirasi banyak orang dengan cara ber-make up sekaligus memberi informasi bagaimana tutorial dandan serta review kosmetik.

2. Tyna Kanna Mirdad

Instagram @tynakannamirdad--Tyna Kanna Mirdad

Mirdad bersaudari tidak hanya ada Nana dan Naysila, tapi juga ada Tyna Kanna Mirdad atau Tyna Mirdad yang kini menjadi salah satu kiblat perempuan Indonesia dalam hal kecantikan.

3. Abel Cantika

Instagram @abellyc--Abel Cantika

Abel Cantika selalu mengunggah informasi skin care dan make up rutinnya di media sosial. Make up look yang ia pakai sering sekali menjadi inspirasi karena warna kuning langsat kulitnya, membuat perempuan-perempuan Indonesia percaya diri.

4. Rachel Goddard

Instagram @rachgoddard--Rachel Goddard

Beauty Influencer satu ini memang terkenal sangat unik. Istri Ben Goddard ini memberikan ekspresi khas yang lucu setiap berbicara di video sambil me-review atau menceritakan pengalamannya.

5. Nanda Arsyinta

Instagram @nandaarsynt--Nanda Arsynta

Dikenal sebagai perempuan yang sering bergaya ala Korea, Nanda juga kerap memberikan tips dan pengalaman selama merawat kulit.

6. Aghnia Punjabi

Youtube @Aghnia Punjabi--Aghnia Punjabi

Perempuan keturunan Turki ini sering memberi tutorial pemakaian produk kecantikan di kanal Youtube-nya. Wajah Turkinya yang kental kerap kali membuat iri perempuan Indonesia.

Akun instagram milik Aghnia sebagian besar berisi foto outfit of the day-nya yang inspiratif untuk para hijabers.

7. Jovi Adhiguna

Instagram @joviadhiguna--Jovi Adhiguna

Jovi Adhiguna kerap terlihat gaul dan menyenangkan. Anda bisa melihat seluruh kesibukannya bisa dilihat melalui video Youtubenya seperti travelling, fesyen gaul, make up, challenge, nonton konser, hingga berkuliner.

Sangat berbakat dalam dunia kecantikan dan fashion, membuat Jovi Adhiguna sering dipercaya untuk menjadi muse dalam peragaan busana.

8. Suhay Salim

Instagram @suhaysalim--Suhay Salim

Zaman sekarang, siapa yang tidak kenal Suhay? Ia dikenal karena kecintaannya pada produk kecantikan serta review jujurnya.

Beauty influencer ini memiliki saluran Youtube yang membahas produk endorse, produk yang sedang booming, dan sebagainya. Gaya bicaranya yang luwes dan frontal membuat para perempuan terhibur dengan vlognya.

9. Ayudia Bing Slamet



Instagram @ayudiac--Ayudia Bing Slamet

Ibu muda ini juga kerap dijadikan inspirasi oleh perempuan-perempuan Indonesia yang kagum dengannya.

Tidak hanya kecantikannya, Ayudia juga memiliki kisah inspiratif di baliknya.

Ayudia sering sekali dijadikan model untuk produk fesyen hijab serta produk skin care dan make up.

Tidak jarang ia mengunggah selfie atau bahkan photoshoot miliknya. Ayudia juga sering mengunggah hasil jepretan kameranya.

10. Marcella Febrianne

Instagram @cindercella--Marcella Febriane

Pemilik nama lengkap Marcella Febrianne ini merupakan salah satu beauty influencer asal Indonesia yang muda dan berbakat. Lewat kanal YouTube-nya, pemilik akun Instagram @Cindercella ini kerap membagikan konten-konten kecantikan yang menarik. Salah satunya, make up hack. (OL-1)