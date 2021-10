Rangkaian Taste of Italy Jadi Andalan McDonald’s Indonesia

McDonald’s Indonesia kembali menghadirkan rangkaian menu yang terinspirasi dai menu-menu dari negara Italia lewat Taste of Italia. Rangkaian menu terdiri dari makanan pembuka, makanan utama dan makanan penutup.

Menu andalan dari Taste of Italy terdiri atas enam item, yakni Beef Alfredo Burger, McSpicy Alfredo Burger, Italian Soda Italian Cream Soda Tiramisu McFlurry Iced Coffee Tiramisu dan Pizza Pie.

Baca juga: Marriott Bonvoy Gelar Festival Rasa Kuliner

Makanan dari menu Taste of Italy bisa didapatkan mulai dari 25 Oktober 2021 di semua restoran McDonald’s selama persediaan masih ada (Limited Time Offering). Menu burger Beef Alfredo Burger dan McSpicy Alfredo Burger dapat dipesan pukul 11.00 - 05.00 WIB.

"Yang istimewa dari burger ini adalah creamy keju Alfredo khas Italia. Bagi penggemar dessert yang kurang suka rasa manis, tersedia Pizza Pie. Pie dengan rasa pizza ini dilengkapi isian tomato sauce, potongan keju, paprika dan jamur," kata Associate Director McDonald's Indonesia, Sutji Lantika dalam keterangan resmi, Rabu (27/10).

Taste of Italy ditawarkan dalam menu paket dan a la carte, dan dapat dipesan melalui semua layanan McDonald’s seperti dine-in, contactless take away, contactless mcDelivery, dan contactless drive thru. (H-3)