Ini Cara Agar Makin Banyak Kalori Terbakar Sambil Berjalan

MESKI bukan olahraga intensitas tinggi, jalan kaki dapat cukup efektif membakar kalori dan menjaga kesehatan jantung. Hal itu bisa dilakukan dengan menambah atau memvariasikan kecepatan langkah.

Dilansir dari cnn.com, Senin (18/10), penelitian menunjukkan bahwa mengubah kecepatan akan membantu peningkatan detak jantung sehingga meningkatkan. National Institutes of Health Amerika Serikat (AS) juga menyebut bahwa manfaat berjalan kaki bahwa mampu meningkatkan usia dan kesehatan.

American College of Sports Medicine AS menempatkan detak jantung untuk aktivitas fisik intensitas sedang pada 64% hingga 76% dari detak jantung maksimum Anda. Saat berjalan kaki, Anda akan mencapai pembakaran kalori terbesar dengan melakukannya di intensitas sedang, yang berarti langkah cepat dalam durasi yang cukup lama.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, perhitungan detak jantung maksimal terkait usia dapat dilakukan dengan pengurangan 220 dengan usia anda. Misalnya, jika Anda berusia 48 tahun, perkiraan detak jantung maksimum dihitung sebagai: 220 - 48 = 172 denyut per menit. Sesuai dengan contoh itu, maka untuk orang berusia 48 tahun, detak jantung intensitas sedang akan berkisar antara 110 dan 131 denyut per menit. (M-1)