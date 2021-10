Online Store YSL Beauty Resmi Hadir di Indonesia

Setelah hadir selama lebih dari 32 tahun di Indonesia, Yves Saint Laurent Beauty, merek kecantikan couture, edgy, & luxury asal kota Paris kini memperluas jangkauannya di Indonesia dengan menghadirkan www.yslbeauty.co.id yang menjadi satu-satunya official online store untuk beragam produk YSL Beauty di Indonesia. Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen YSL Beauty untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh pelanggan di Indonesia.

“Tingginya permintaan akan produk-produk kecantikan dan juga penggunaan online platform menjadi landasan dari inisiatif ini. Kami berharap dengan diluncurkannya official online store dari YSL Beauty dapat menghilangkan batasan bagi para pelanggan YSL Beauty di seluruh Indonesia. Hanya dengan mengakses yslbeauty.co.id, penggemar kami bisa merasakan kemudahan dan menjangkau koleksi lengkap yang ikonik, mulai dari fragrances, makeup, dan skincare, kapan saja dan dimana saja. Selain itu, beragam penawaran spesial bisa didapatkan plus edisi terbatas YSL Beauty yang hanya tersedia secara online di yslbeauty.co.id," jelas Erlangga Satrio, Brand General Manager YSL Beauty.



Melalui official online store ini, pelanggan dapat menemukan produk-produk No. 1 unggulan dari YSL Beauty seperti parfum wanita terlaris, LIBRE Eau de Parfum, Anti-aging Serum, Pure Shots Night Reboot Serum, Cushion Foundation, Le Cushion Encre de Peau, dan Tatouage Couture Velvet Cream Liquid Lipstick.

Terdapat berbagai fitur dan penawaran menarik yang tersedia hanya di yslbeauty.co.id, seperti:

1. Online Virtual Consultation: Sensasi seperti belanja secara langsung bagi para penggemar untuk dapat berkomunikasi langsung dengan YSL Beauty Advisor secara online. Tersedia Virtual Appointment Booking untuk konsultasi dengan YSL Beauty Makeup Artist dan YSL Beauty Skincare Expert sesuai dengan pilihan dan kebutuhan pelanggan.

2. Make It Yours Personalization Service: Pelanggan dapat memiliki berbagai produk dari YSL Beauty dengan nama yang tergrafir pada kemasan produk, sehingga lebih personal.

3. Complimentary Samples: Eksklusif hanya di YSLBEAUTY.CO.ID, setiap pelanggan akan mendapatkan 3 tambahan sampel produk terfavorit untuk setiap transaksi.

4. Gratis Biaya Pengiriman: Tanpa minimum nilai transaksi, pelanggan dapat menikmati gratis biaya pengiriman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (OL-12)