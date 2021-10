Proyek Terbaru Sutradara Kamila Andini Raih Pendanaan Asing

Film Before, Now, & Then karya sutradara Kamila Andini meraih pendanaan dalam forum Asian Project Market di Busan, Korea, yang berlangsung pada 12-14 Oktober.

Pasar ko-produksi terbesar di Asia, Asian Project Market (APM), telah mengumumkan proyek-proyek film yang mendapat pendanaan. Mengutip situs resmi APM, ada 100 peserta dari 91 perusahaan dan organisasi yang berpartisipasi dalam 515 pertemuan bisnis resmi selama APM berlangsung tiga hari.

“Ini menegaskan kembali tingginya minat terhadap proyek-proyek yang terpilih,” tulis penyelenggara dalam situs resmi mereka, Kamis, (14/10).

Film terbaru Kamila Andini, Before, Now, & Then yang diangkat dari kisah nyata dan dibintangi Happy Salma, menjadi salah satu proyek film yang mendapat pendanaan di APM. Film tersebut mendapat CJ Entertainment Award. Dengan demikian, film yang diproduseri Gita Fara dan Ifa Isfansyah tersebut berhak mendapat sokongan dana 10 ribu USD (Rp140 juta lebih) dan dukungan distribusi dan penjualan.

"Kabar baik dari Busan! Setelah melewati 27 meeting dalam 3 hari, project film Before, Now & Then berhasil mendapatkan CJ Entertainment Award dalam Asian Project Market yang diselenggarakan oleh Busan International Film Festival 2021. Mohon doanya semoga perjalanan pasca produksi film ini lancar ya,” tulis Kamila di akun Instagramnya usai pengumuman APM, Kamis, (14/10). (M-2)