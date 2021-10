Ini Deretan Nominasi Piala Citra Film Festival Indonesia 2021 

JELANG puncak FFI pada 10 November yang akan datang, Malam Nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2021 yang digelar secara virtual, Minggu (10/10) dihadiri oleh Ketua Komite Penjurian, Garin Nugroho, Ketua Umum Komite FFI, Reza Rahadian hingga para duta FFI 2021 yakni Angga Yunanda, Jefri Nichol, Tissa Biani dan Prilly Latuconsina.

Nominasi Piala Citra FFI 2021 dipilih berdasarkan film-film yang telah dinilai berhak masuk seleksi, baik yang ditayangkan di layar bioskop maupun di layanan streaming.

Garin Nugroho mengutarakan jika festival film bukan hanya sekedar melahirkan proses kompetisi melainkan juga menjadi bagian membangun ekosistem perfilman milik bersama.

Selain itu, selaku Ketua Komite bidang penjurian FFI 2021, dia juga memaparkan sistem penjurian yang ditilik dari tiga aspek.

"Sistem penjurian berdasarkan pada tiga aspek penting yaitu penghormatan kepada organisasi profesi film dengan proses dasar penjurian dilakukan melalui asosiasi-asosiasi perfilman," papar sutradara tersebut.

"Kemudian, sistem pemilihan tahap akhir untuk memilih nominasi dan pemenang menggunakan sistem dewan juri yang dilakukan oleh festival film besar di dunia dan jangan lupa pernah dilakukan dalam sejarah panjang oleh FFI lewat sistem diskusi," lanjutnya.

Lebih lanjut, poin terakhir yang disampaikannya ialah partisipasi masyarakat yang lebih luas dengan kategori kritik film terbaik dan katehgori film, aktor, aktris terfavorit pilihan penonton di era media sosial baru.

Dalam kesempatan yang sama, Garin juga menjelaskan beberapa tahapan pemilihan film terbaik. Pertama, tahap seleksi awal oleh komite penjurian FFI. Film-film yang telah mendaftar akan diseleksi secara administratif dan dikurasi tahap awal.

Selanjutnya, tahap film rekomendasi. Pada tahap ini asosiasi melalui anggotanya memilih film yang memiliki nilai-nilai profesionalisme masing-masing asosiasi dengan tetap memilih film secara menyeluruh.

"Tahap film nominasi dinilai oleh juri nominasi, perwakilan asosiasi dalmam menentukan nominasi pada setiap kategori dan tahap akhir nantinya akan tahap film pemenang," imbuhnya.

Sedangkan pada proses penjurian tahap akhir, pemilihan satu pemenang pada masing-masing kategori dinilai oleh dewan juri FFI 2021 lewat sebuah proses diskusi yang terdiri dari 15 orang perwakilan ekosistem perfilman Indonesia yang tentunya dengan beragam beragam latar belakang profesi dan generasi

"Mereka dipilih oleh komite tetap FFI 2021, 2023 berdasarkan rekomendasi dari masing-masing asosiasi. Seluruh proses penjurian dihitung dan tentu saja diawasi akuntan publik partner FFI," lanjutnya.

Mengusung tema FFI 2021, Ketua Umum Komite FFI, Reza Rahadian mengatakan, jika sejarah sangat penting untuk merenungkan dan perkembangan era media baru.

"Tema FFI 2021 era new baru, kami ingin mengingkatkan sejarah film Indonesia perlu dijaga sebagai perenungan dan sejarah dalam perkebangan era media baru. Sejarah adalah dulu, kini, dan nanti," jelasnya.

Berikut daftar lengkap nominasi Piala Citra FFI 2021:

Penulis Skenario Asli Terbaik:

Gina S. Noer - Film Ali & Ratu Ratu Queens

Hericus Pria & Wregas Bhanuteja - Film Penyalin Cahaya

Kamila Andini & Prima Rusdi - Film Yuni

Randolph Zaini - Preman

Titien Wattimena & Lina Nurmalina - Film Cinta Bete

Kategori Penulis Skenario Adaptasi Terbaik

Alim Suido - Film Layla Majnun

Gea Rexy, Bagus Bramanti, Charles Gozali - Film Sobat Ambyar

Lelelaila - Film Asih 2

M Irfan Ramli - Generasi 90an: Melankolia

Kategori Penata Suara Terbaik

Aria Prayogi - Film Paranioa

Aria Prayogi dan Suhadi - Film Asih 2

Sutrisno dan Satrio Budiono - Film Penyalin Cahaya

Sutrisno dan Wahyu Tri Purnomo - Film Yuni

Yusuf Patawari, Wahyu Tri Purnomo dan Pat O'Leary - Film Ali & Ratu Ratu Queens

Kategori pemeran pendukung pria terbaik

Dimas Aditya - Film Yuni

Giulio Parengkuan - Film Penyalin Cahaya

Jerome Kurnia - Film Penyalin Cahaya

Kiki Narendra - Preman

Muzakki Ramdhan - Preman

Kategori pemeran pendukung perempuan terbaik

Asmara Abigail - Yuni

Asri Welas - Ali & Ratu Ratu Queens

Dea Panendra - Peyalin Cahaya

Djenar Maesa Ayu - Cinta Bete

Marissa Anita - Ali & Ratu Ratu Queens

Kategori film cerita pendek terbaik

Dear to Me

Kisah Cinta Dari Barat

Laut Memanggilku

Lika Liku Laki

Sedina

Kategori penata efek visual terbaik

Bintang Adi Pradana - Preman

Capluk - Lalyla Majnun

Harris Reggy - Asih 2

Kelik Wicaksono - Generasi 90an: Melankolia

Nara Dipa - Yuni

Rivai Chen - Ali & Ratu Ratu Queens

Stefanus Binawan Utama - Penyalin Cahaya

Kategori Penata busana terbaik

Aldie Harra - Layla Majnun

Fadillah Putri Yunidar - Penyalin Cahaya

Gemaila Gea Geriantiana - Cinta Bete

Hagai Pakan - Yuni

Karin Wijaya - Ali & Ratu Ratu Queens

Rinaldi Fikri - A Perfect Fit

Kategori penata rias terbaik

Atrid Sambudiono - Penyalin Cahaya

Eba Sheba - Yuni

Mari Margaretha Earlene - Asih 2

Marshya D. Martha - Ali & Ratu Ratu Queens

Novie Ariyanti - Preman

Rinie May dan Cherry Wirawan - Layla Majnun

Kategori pengarah artistik terbaik

Budi Riyanto Karung - Yuni

Dita Gambiro - Peyalin Cahaya

Eros Eflin dan Roxy Martinez - Ali & Ratu Ratu Queens

Okie Yoga Pratama - Cinta Bete

Tepan Kobaik dan Angga Prasetyo - Layla Majnun

Kategori film animasi pendek terbaik

Ahasveros

Black Winter

Cipak Cipuk

Malam Jumawut 2

Timeline

Kategori film animasi panjang terbaik

Adit Sopo Jarwo The Movie

Nussa

Riki Rhino

Kategori penata musik terbaik

Andi Rianto - Layla Majnun

Mar Galo dan Ken Jenie - Ali & Ratu Ratu Queens

Mar Galo dan Ken Jenie - Yuni

Thoersi Argeswara - Cinta Bete

Yennu Ariendra - Penyalin Cahaya

Ketegori lagu tema terbaik

Bam Mastri - Lagu Never Look Back - Ali & Ratu Ratu Queens

Iqbal Ramadhan dan Tarapti Ikhtiar Rinrin - Lagu On My Own - Ali & Ratu Ratu Queens

Oscar Lolang dan Titien Wattimena - Lagu Doa - Cinta Bete

Mian Tiara - Lagu Di Bawah Langit Raksasa - Penyalin Cahaya

Umar Muslim - Musikalisasi puisi karya Sapardi Djoko Damono - Yuni

Kategori pemeran utama pria terbaik

Chicco Kurniawan - Penyalin Cahaya

Dedi Mizwar - Sejuta Sayang Untuknya

Iqbaal Ramadhan - Ali & Ratu Ratu Queens

Jefri Nichol - Jakarat vs Everybody

Khiva Iskak - Preman

Reza Rahadian - Layla Majnun

Kategori pemeran utama perempuan terbaik

Arawinda Kirana - Yuni

Hana Prinantina Malasan - Cinta Bete

Nirina Zubir - Paranoia

Shenina Syawalita Cinnamon - Penyalin Cahaya

Wulan Guritno - Jakarta vs Everybody

Kategori penyunting gambar terbaik

Ahmad Yniardi - Penyalin Cahaya

Aline Jusria - Ali & Ratu Ratu Queens

Arifin Cu'unk dan Panca Arka Ardhiarja - Jakarta VS Everybody

Cesa David Luckmansyah - Yuni

Wawan I. Wibowo dan Liliek Subagyo - Cinta Bete

Kategori pengarah sinematografi terbaik

Anggi Frisca, I.C.S - Layla Majnun

Bantara Goempar, I.C.S - Ali & Ratu Ratu Queens

Gunnar Nimpuno, I.C.S - Penyalin Cahaya

Roy Lolang , I.C.S - Cinta Bete

Yudi Datau, I.C.S - Nona

Kategori film dokumenter pendek terbaik

Different Touch In Batik

Love Birth Life

Noken Rahim Kedua

Scene From The Unseen (Merupa)

Three Faces in The Land of Sharia

Kategori film dokumenter panjang terbaik

Bara (The Flame)

Catharina Leimena: Show Must Go On

Invisible Hopes

Kemarin

Parherek (Penjaga Monyet)

Kategori sutradara terbaik

Aria Kusumadewa - Bidadari Mencari Sayap

Kamila Andini - Yuni

Lucky Kuswandi - Ali & Ratu Ratu Queens

Randolph Zaini - Preman

Riri Riza - Paranoia

Wregas Bhanuteja - Penyalin Cahaya

Kategori film cerita panjang terbaik

Ali & Ratu Ratu Queens

Bidadari Mencari Sayap

Cinta Bete

Paranoia

Penyalin Cahaya

Preman

Yuni

Kategori kritik film

Ali & Ratu Ratu Queens: Keluarga Nuklir dan Jejak "American Dreams" - Aulia Adam medium release Tirto.ID dan YouTube TirtoID

Asih 2: Cermin Horor Kontemporer - Miftachul Arifin dan Agustinus Dwi Nugroho medium release montasefilm.com

Dear To Me: Seperti Rusa, Rindu Harus Dibayar Duka - Adrian Jonathan Pasaribu, medium release Cinema Poetica

Going Gaga Kejahanama: Martabat dan Pandangan Dunia Perempuan Tanah Jahanam - Kukuh Yudha Karnanta, medium release sites.google.com/fib.unair.ac.id/kukuhyudhakarnanta

X&Y: Hiruk Pikuk Film Festival - Julita Pratiwi, medium release Cinema Poetica

