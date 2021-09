Souljah Ubah Lagu Keep On Moving jadi Aset NFT

Grup musik reggae Souljah berkolaborasi dengan produser dan disjoki Whisnu Santika memonetisasi lagu Keep On Moving dalam aset digital NFT (non-fungible token).

Belakangan, NFT memang tengah menjadi kegemaran baru bagi para seniman dalam memonetisasi karya mereka, baik mereka yang berada di ranah seni rupa, film, dan musik.



NFT Keep On Moving akan dirilis ke publik pada 30 September pukul 20:20 WIB yang dapat ditemukan di situs milik Whisnu Santika, dan akan dijual ke publik pada 7 Oktober. Karya itu pun dirilis dalam jumlah terbatas dan tidak akan dirilis lagi.



“Sebagai produser musik dan musisi di industri musik Indonesia, kami berpikir untuk dapat terus step-up the game, khususnya dengan senantiasa menyesuaikan keadaan saat ini. Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi di era digital, kami secara kreatif turut mengembangkan karya yang telah kami ciptakan untuk tidak hanya dapat dinikmati oleh pendengar setia Whisnu Santika dan BraddaSouljah, tetapi juga dari bentuk aset digital NFT untuk Crypto juga dapat dimiliki oleh siapapun,” kata Whisnu melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (29/9).

“Bahkan karya kami yang baru saja rilis berjudul Keep On Moving ini dapat turut meningkatkan nilai Crypto para pemain dan juga memberikan warna baru terhadap pembuatan karya musik di tanah air,” tambahnya.

Sistem NFT memungkinkan orang memiliki aset digital dari sebuah karya seni dan dapat diperjualbelikan. Aset digital karya seni ini memiliki token digital yang dapat dianggap sebagai sertifikat kepemilikan. (M-2)