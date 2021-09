Neflix Beli Hak Cipta Seluruh Karya Roald Dahl

PERUSAHAAN penyedia layanan film streaming ternama, Netflix menngakuisisi seluruh karya penulis anak-anak terkenal Roald Dahl. Mereka mengatakan telah membeli The Roald Dahl Story Company - perusahaan keluarga yang memiliki hak cipta mendiang penulis Inggris tersebut.

"Akuisisi ini dibangun di atas kemitraan yang kami mulai tiga tahun lalu untuk membuat serangkaian serial TV animasi," kata co-chief executive Netflix Ted Sarandos dan Luke Kelly, direktur pelaksana RDSC dan cucu Dahl, dalam sebuah pernyataan bersama, Selasa (22/9).

Pada 2018, Netflix telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan itu untuk membuat serial animasi berdasarkan 16 buku Dahl, yang merupakan penulis karya klasik terkenal seperti Charlie and the Chocolate Factory dan Matilda.

Dahl meninggal pada 1990 dalam usia 74 tahun setelah menulis beberapa karya klasiknya. Selain dua karya di atas, dia juga menulis Fantastic Mr Fox, The Twits, The Witche dan The BFG.

Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam 63 bahasa dan terjual lebih dari 300 juta kopi di seluruh dunia.

"Saat kami membawa kisah abadi ini ke lebih banyak penonton dalam format baru, kami berkomitmen untuk mempertahankan semangat unik mereka dan tema universal kejutan dan kebaikan mereka, sambil juga menyelipkan beberapa keajaiban baru," ujar pernyataan bersama dalam kesepakatan itu.

Sejauh ini tidak ada rincian keuangan dari akuisisi tersebut. Namun, The Hollywood Reporter pada 2018 yang mengutip sebuah sumber, mengatakan Netflik harus membayar US$100 juta untuk lisensi 16 buku Dahl. (AFP/M-4)