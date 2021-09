Demi Shang-Chi, Musikus Indonesia Rich Brian dan Niki Rela Lakukan ini

Musikus Indonesia, Niki dan Rich Brian, turut serta dalam penggarapan musik untuk film Marvel Cinematic Universe (MCU) terbaru, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings. Dalam menggarap, keduanya mengaku sedikit menyesuaikan warna musik mereka.

Film terbaru MCU, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings rilis hari ini di jaringan bioskop Indonesia. Film superhero tersebut menceritakan awal kisah Shang-Chi. Shang-Chi merupakan salah satu karakter terbaru yang masuk ke dalam MCU fase keempat. Diambil dari karakter komik Marvel yang dibuat pada medio 1070-an.

Dalam film ini, karakter Shang-Chi digambarkan sebagai sosok yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi Ten Rings, organisasi misterius yang dulu terlibat dalam penculikan Tony Stark di film Iron Man pertama. Sosok dibalik organisasi tersebut akhirnya terungkap dan dikenal sebagai The Mandarin dalam film Iron Man 3 (2013). Film ini dibintangi para aktor keturunan Asia seperti Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, dan Tony Leung.

Selain melibatkan para talenta Asia di depan layar, Marvel juga menggandeng para musikus Asia untuk menggarap musik di film ini. Mereka di antaranya yang turut adalah Rich Brian, Niki, dan Warren Hue. Ketiganya mengaku bangga dan tidak menyangka dipercaya menggarap album musik untuk film ini.

Ketiganya berkolaborasi untuk trek Always Rising. Tapi, masing-masing juga punya trek tersendiri, seperti Every Summertime (Niki), Act Up (Rich Brian, Earthgang), dan Warriors (Warren Hue, Seori).

Niki dan Brian mengaku dalam menggarap keseluruhan musik untuk film Shang-Chi memang ada sedikit perubahan gaya musik mereka selama ini.

“Buatku, hal terbesar adalah mengubah musikku. Tapi itu lebih seperti ke mengubah caraku dalam memandang dan melakukan pendekatan musik di masa mendatang. Banyak kesempatan yang kucoba, seperti dalam menyanyi dan rap untuk album ini. Nah, menurutku akan susah kalau misalnya cuma mengerjakan apa yang sudah jadi karakterku di musik. Jadi aku menyesuaikan membuat musik yang memang ditujukan untuk film ini,” terang Brian saat konferensi pers virtual, Rabu, (22/9).

Sementara itu, Niki mengaku dalam menggarap album musik untuk film Shang-Chi, dirinya serupa sedang liburan dari rumahnya. “Ya mungkin musik yang kubuat ini bukan seperti karakterku. Tapi secara general, aku cukup bersenang-senang untuk membuatnya, dan ya karena ini musik, have fun aja dan tentu jangan takut buat bereksperimen,” kata Niki dalam kesempatan sama dengan Brian. (M-2)